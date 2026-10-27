Показує одразу два часові пояси: володар "Золотого м'яча" Кейн носить незвичний годинник (фото)

Форвард "Баварії" обрав Patek Philippe з білого золота, вартість якого на вторинному ринку сягає близько $175,000

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У колекції капітана збірної Англії та нападника "Баварії" Гаррі Кейна помітили рідкісний Patek Philippe Aquanaut Travel Time (Ref. 5164G). Ця модель у корпусі з 18-каратного білого золота дає змогу одночасно стежити за часом у двох часових поясах.

Головна особливість годинника – функція Travel Time. Вона показує місцевий час і час удома, а окремі віконця з позначками LOCAL та HOME слугують індикаторами дня й ночі для кожного з двох поясів.

Гаррі Кейн носить Patek Philippe Aquanaut Travel Time вартістю близько $175 000

Модель має опалово-сірий циферблат із фірмовим тисненням Aquanaut. Його доповнює синьо-сірий каучуковий ремінець: стримані відтінки поєднуються зі спортивним оформленням годинника.

Діаметр корпусу становить 40,8 мм. Біле золото додає моделі коштовності, водночас каучуковий ремінець зберігає характерний для Aquanaut невимушений вигляд. На вторинному ринку вартість такого Patek Philippe сягає близько $175,000.

Patek Philippe Aquanaut Travel Time поєднує відлік часу у двох часових поясах зі спортивним дизайном

Нагадаємо, 26 жовтня 2026 року на церемонії в Лондоні Кейн уперше отримав "Золотий м'яч" – нагороду найкращому футболісту світу. Того ж вечора нападник "Баварії" та збірної Англії також став володарем Трофея Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру.

Гаррі Кейн отримав "Золотий м’яч" 26 жовтня 2026 року. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носить дружина футболіста Зінченка. "Не жіноча" модель для автогонщиків.