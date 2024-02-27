Настрій — весна: ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках (фото)

Добірка яскравих ідей манікюру у яскравому салатовому відтінку

Через кілька днів весна, а значить, саме час перетворити свій манікюр і подарувати собі весняний настрій. Салатовий відтінок покриття для нігтів — чудове рішення на весну. "Телеграф" вже розповідав, як зробити манікюр у відтінку "мімозу", а сьогодні ділиться ідеями яскравого та свіжого салатового манікюру.

Безпрограшним варіантом весняного манікюру може стати салатовий монохром. Таке покриття виглядатиме дуже стильно та яскраво і додасть вам відчуття весняної свіжості.

Фото: Pinterest

Якщо віддаєте перевагу більш стриманим дизайнам, наприклад френч, тоді спробуйте замінити білу окантовку нігтів на яскраво-салатову. Ваш манікюр одразу ж заграє новими фарбами.

Фото: Pinterest

Цікаво і яскраво на нігтях виглядатиме поєднання салатового відтінку з більш стриманими кольорами, або ж навпаки — міксуйте з такими ж яскравими, тоді покриття виглядатиме ще більш по-весняному.

Фото: Pinterest

Якщо любите блискітки та малюнки – вперед до експериментів. Є багато технік та елементів дизайну, які зроблять ваш манікюр сліпучим та екстравагантним.

Фото: Pinterest

Салатовий відтінок на нігтях чудово поєднується з жовтим і помаранчевим кольорами, спробуйте такий варіант покриття і ви закохаєтеся в нього з першого погляду.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, що френч — це не нудно. Як розбавити яскравими акцентами класичний манікюр.