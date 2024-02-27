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Настроение — весна: идеи маникюра в салатовом оттенке, которые вы захотите видеть на своих руках (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Порадуйте себя яркий салатовым маникюром Новость обновлена 27 февраля 2024, 21:14
Порадуйте себя яркий салатовым маникюром. Фото Pinterest

Подборка ярких идей маникюра в ярком салатовом оттенке

Через несколько дней весна, а значит самое время преобразить свой маникюр и подарить себе весеннее настроение. Салатовый оттенок покрытия для ногтей — прекрасное решение на весну. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать маникюр в оттенке "мимоза", а сегодня делится идеями яркого и свежего салатового маникюра.

Беспроигрышным вариантом весеннего маникюра может стать салатовый монохром. Такое покрытие будет выглядеть очень стильно и ярко и добавит вам ощущения весеннеей свежести.

салатовый однотонный маникюр
Фото: Pinterest

Если предпочитаете более сдержанные дизайны, например френч, тогда попробуйте заменить белую окантовку ногтей на ярко-салатовую. Ваш маникюр тут же заиграет новыми красками.

салатовый френч
Фото: Pinterest

Интересно и ярко на ногтях будет смотреться сочетание салатового оттенка с более сдержанными цветами, или же наоборот — миксуйте с такими же яркими, тогда покрытие будет выглядеть еще более по-весеннему.

салатовый маникюр, идеи
Фото: Pinterest

Если любите блестки и рисунки — вперед к экспериментам. Есть много техник и элементов дизайна, которые сделают ваш маникюр ослепительным и экстравагантным.

салатовый маникюр с блестками
Фото: Pinterest

Салатовый оттенок на ногтях прекрасно сочетается с желтым и оранжевым цветами, попробуйте такой вариант покрытия и вы влюбитесь в него с первого взгляда.

яркий маникюр
Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, что френч — это не скучно. Как разбавить яркими акцентами классический маникюр.

Теги:
#Идеи маникюра #Салатовый маникюр #Маникюр 2024