"Капризний і впертий": Байден пройшовся по манерам Путіна та характеру Зеленського

Він також пояснив відмову команді нинішнього голови Білого дому у переговорах із Кремлем

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Колишній президент США Джо Байден у мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" порівняв поведінку Володимира Путіна з підлітковою та розповів про впертість Володимира Зеленського в особистих бесідах. При цьому акторський досвід президента України він оцінив позитивно.

Про це пише The Wall Street Journal. Вихід книги заплановано на вівторок, 17 листопада.

Як Байден описав спілкування з Путіним і Зеленським

Згадуючи зустрічі з главою Кремля, Байден звернув увагу на його примхливий тон і манеру триматися під час розмови.

"Він любив сутулитися під час зустрічей, удаючи байдужість, наче підліток", – написав колишній президент США.

Говорячи про Зеленського, Байден зазначив, що робота актором виявилася для нього дуже хорошим тренуванням. Однак особисте спілкування з українським президентом не завжди відповідало очікуванням американського лідера.

"Зеленський міг бути примхливим і впертим у наших приватних бесідах і не таким вдячним, як я очікував", – зазначив Байден.

Чому Байден відмовив команді Трампа

У книзі Байден також розповів про прохання представників команди Дональда Трампа до його повернення на посаду президента США. Вони хотіли отримати підписаний Байденом лист, який дозволив би їм безпосередньо вести переговори з Путіним ще до вступу Трампа на посаду.

Байден відмовився підписувати такий документ. Своє рішення він пояснив побоюваннями щодо умов, на які погодилася б команда його наступника.

"Я не хотів давати їм карт-бланш на те, що, як я очікував, стало б своєрідною капітуляцією коштом України", – пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що команда президента США говорить про переваги мирної угоди, не розуміючи, як її досягти. За його словами, складається враження, що сторони ведуть діалог про будь-що, але тільки не про найважливіше.