Імбир швидко псується через одну помилку: як краще його зберігати

Окремі правила для цілого кореня, очищених шматочків та запасу для приготування

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Свіжий імбир зберігайте у холодильнику сухим, неочищеним та щільно упакованим – у пакеті чи контейнері. Щоб корінь довше залишався придатним, заморозьте його порціями. Волога та відкриті зрізи прискорюють псування, тому мийте та очищайте тільки ту частину, яку збираєтесь використовувати.

Як підготувати імбир та вибрати спосіб зберігання, розповідає "Телеграф". Цілий корінь, очищені шматочки та натерта м’якоть вимагають різного підходу.

Як підготувати імбир до зберігання

Вибирайте щільний корінь без м’яких вологих ділянок, плісняви та стороннього запаху. Сильно зморщена шкірка – ознака того, що імбир втратив вологу та підсох. Чим свіжіший корінь при покупці, тим краще він збереже соковитість та аромат.

Не мийте корінь перед тим, як прибрати його в холодильник. Обережно почистіть суху землю щіткою або серветкою. Якщо імбир вже вимили, ретельно обсушіть його, у тому числі у поглибленнях між відростками. В упаковці не повинно залишитися крапель води.

Як підготувати імбир до зберігання/Freepik

Як зберігати цілий та розрізаний імбир у холодильнику

Покладіть неочищений корінь у пакет із застібкою, випустіть зайве повітря та щільно закрийте його. Можна використовувати і невеликий контейнер із кришкою. Тримайте імбир у овочевому відсіку холодильника. Паперова серветка всередині упаковки вбере зайву вологу. Якщо вона відволожилася, замініть її сухою.

Відрізайте від кореня стільки, скільки потрібно для страви, а залишок одразу прибирайте назад. Перед упаковкою промокніть насухо зріз. Очищений імбир зберігайте окремо, у закритому контейнері, і використовуйте насамперед: без шкірки він швидше втрачає вологу. Якщо залишок вже натертий або дрібно нарізаний, а готувати найближчим часом ви не збираєтеся, одразу відправте його в морозилку.

Іноді перевіряйте імбир. Якщо в пакеті з’явився конденсат, обсушіть корінь та замініть вологу упаковку. Імбир з пліснявою, слизом, сильною м’якістю або неприємним запахом викиньте цілком. Заморожування не зробить зіпсований продукт, придатним для їжі.

Як заморозити імбир для чаю та страв

Перед заморожуванням вимийте корінь і добре обсушіть. Заморозити його можна повністю, маленькими шматочками, скибочками або в натертому вигляді. Вибирайте форму, з якою зручніше готувати: скибочки підійдуть для напоїв та бульйонів, натертий імбир – для соусів, маринадів та гарячих страв. Якщо хочете заморозити очищене коріння, зніміть шкірку до нарізки.

Розкладіть скибочки або невеликі порції натертого імбиру на таці з пергаментом так, щоб вони не торкалися. Коли заготовки замерзнуть, перекладіть їх у пакет для заморозки або контейнер, що закривається. Тож ви зможете брати потрібну кількість, не розморожуючи весь запас.

Попередня заморозка на таці не дає порціям злипнутися. Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Випустіть зайве повітря з пакета і вкажіть дату заморозки, щоб спочатку використовувати більш ранні заготовки. Імбир для гарячих страв та напоїв зазвичай не потрібно розморожувати: додайте його під час приготування. Цілий заморожений шматочок зручно натирати при необхідності.

Після розморожування імбир стає м’якшим. Тому заморожене коріння краще підходить для страв і напоїв, ніж для подачі свіжими скибочками. Якщо потрібна щільна текстура, залиште трохи імбиру в холодильнику, а решту заморозьте.

Як повідомляв "Телеграф", помідори краще зберігати за кімнатної температури, залишаючи між ними місце для циркуляції повітря докладніше про зберігання помідорів. Цей приклад показує, що способи зберігання залежить від продукту, але не замінює рекомендації щодо зберігання імбиру.