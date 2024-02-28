Оберіть свою ідеальну: які сукні у тренді в сезоні весна-літо 2024
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Ви точно захочете придбати собі таку сукню
Навесні та влітку хочеться виглядати особливо красиво. Допоможе в цьому елегантна легка сукня. А для того, щоб ви не відставали від трендів, розповідаємо, які сукні в моді влітку 2024. А раніше ми писали, які кросівки будуть на піку популярності цієї весни.
Ідеальна сукня не лише зручна і красива, а ще й та, яка у тренді в тому чи іншому сезоні. Про це пише versii.
Які сукні в моді влітку 2024
Шовкові
Шовк — дуже благородний матеріал, який має розкішний вигляд. Така тканина неймовірно легка й вишукана. Сукні з шовку ідеально підкреслюють переваги фігури і вдало приховують недоліки. Влітку 2024 можна носити і міні, і максі моделі.
Максі
Максісукні були популярними ще минулого року, однак влітку 2024 теж не втрачають актуальності. Такі сукні не обов’язково вдягати на свята — вони ідеально підійдуть для прогулянок чи романтичних зустрічей.
Сукня-трапеція
У 2024 такі сукні знову одні з найполярніших. Особливо актуальні — мінісукні. Вони пасують для будь-якої фігури. Носити їх можна і на свята, і як повсякденний образ.
Бюстьє
Така модель сукні у тренді вже не перший рік і ще довго буде актуальною. Її особливість — відсутність бретель. Такі сукні ідеально підкреслюють талію, виділяють груди і відкривають плечі.
З бахромою
Такі незвичайні сукні — тренд 2024. Бахрома може бути лише на рукавах і на подолі. Такі моделі дуже ефектні, яскраві і точно здатні прикути на себе увагу всіх оточуючих.
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