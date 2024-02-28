Оберіть свою ідеальну: які сукні у тренді в сезоні весна-літо 2024

Ви точно захочете придбати собі таку сукню

Навесні та влітку хочеться виглядати особливо красиво. Допоможе в цьому елегантна легка сукня. А для того, щоб ви не відставали від трендів, розповідаємо, які сукні в моді влітку 2024. А раніше ми писали, які кросівки будуть на піку популярності цієї весни.

Ідеальна сукня не лише зручна і красива, а ще й та, яка у тренді в тому чи іншому сезоні. Про це пише versii.

Які сукні в моді влітку 2024

Шовкові

Шовк — дуже благородний матеріал, який має розкішний вигляд. Така тканина неймовірно легка й вишукана. Сукні з шовку ідеально підкреслюють переваги фігури і вдало приховують недоліки. Влітку 2024 можна носити і міні, і максі моделі.

Максі

Максісукні були популярними ще минулого року, однак влітку 2024 теж не втрачають актуальності. Такі сукні не обов’язково вдягати на свята — вони ідеально підійдуть для прогулянок чи романтичних зустрічей.

Сукня-трапеція

У 2024 такі сукні знову одні з найполярніших. Особливо актуальні — мінісукні. Вони пасують для будь-якої фігури. Носити їх можна і на свята, і як повсякденний образ.

Бюстьє

Така модель сукні у тренді вже не перший рік і ще довго буде актуальною. Її особливість — відсутність бретель. Такі сукні ідеально підкреслюють талію, виділяють груди і відкривають плечі.

З бахромою

Такі незвичайні сукні — тренд 2024. Бахрома може бути лише на рукавах і на подолі. Такі моделі дуже ефектні, яскраві і точно здатні прикути на себе увагу всіх оточуючих.

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