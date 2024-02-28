Выберите свое идеальное: какие платья в тренде в сезоне весна-лето 2024

Вы точно захотите приобрести себе такое платье

Весной и летом хочется выглядеть особенно красиво. Поможет в этом элегантное легкое платье. А для того чтобы вы не отставали от трендов, рассказываем, какие платья в моде летом 2024. А раньше мы писали, какие кроссовки будут на пике популярности этой весной.

Идеальное платье не только удобное и красивое, но и то, которое в тренде в том или ином сезоне. Об этом пишет versii.

Какие платья в моде летом 2024

Шелковые

Шелк – очень благородный материал, который имеет роскошный вид. Такая ткань невероятно легкая и изысканная. Платья из шелка идеально подчеркивают преимущества фигуры и удачно скрывают недостатки. Летом 2024 года можно носить и мини, и макси модели.

Макси

Максиплатья были популярны еще в прошлом году, однако летом 2024 года тоже не теряют актуальности. Такие платья не обязательно одевать в праздники — они идеально подойдут для прогулок или романтических встреч.

Платье-трапеция

В 2024 такие платья снова одни из самых полярных. Особенно актуальны миниплатья. Они подходят для любой фигуры. Носить их можно и в праздники, и как повседневный образ.

Бюстье

Такая модель платья в тренде уже не первый год и еще долго будет актуальна. Его особенность – отсутствие бретель. Такие платья идеально подчеркивают талию, выделяют грудь и открывают плечи.

С бахромой

Такие необычные платья – тренд 2024. Бахрома может быть только на рукавах и на подоле. Такие модели очень эффектны, ярки и точно способны привлечь на себя внимание всех окружающих.

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