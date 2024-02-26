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У новому сезоні не обійдетеся без цих речей: Андре Тан назвав головні тренди весни 2024 (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Андре Тан назвав тренди весни 2024
Андре Тан назвав тренди весни 2024. Фото instagram.com/andre_tan_official

Ви точно захочете додати у свій гардероб ці тренди

Весна — час для створення стильних, яскравих та гармонійних образів. В цьому сезоні варто придбати деякі речі, аби бути у тренді та виглядати модно. Відомий український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди весни 2024. А раніше ми розповідали, які кросівки будуть в моді у новому сезоні.

Дизайнер виділив елементи гардероба, які навесні 2024 будуть особливо актуальними. Андре Тан поділився ними на своїй сторінці в Instagram.

Тренди весни 2024

Спущені плечі

Цей тренд вже кілька сезонів актуальний і він не залишить нас і в новому сезоні. Відкриті плечі — це не лише модно, а й дуже сексуально.

Відкриті плечі - тренд весни 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Білий колір

Це колір невинності, за словами дизайнера. Він виглядає прекрасно і самостійно, і в комбінаціях з іншими речами й відтінками.

Білий колір - тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Багатошаровість

Цей тренд прийшов до нас ще з минулого сезону. Поєднання топів з сорочками, піджаками й плащами — дуже хороше рішення для стильних людей.

Багатошаровість - тренд весни 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Квіти

Великі червоні квіти — тренд цієї весни. Такий модний елемент точно варто додати до свого гардероба цієї весни. Масивні квіти прекрасно прикрасять і спідниці, і сукні, і чокери.

Квіткові принти - тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Поєднання білого і чорного

Варто розглянути цю комбінацію з іншого боку. Краще поєднувати ці кольори в нерівних пропорціях — один колір повинен переважати в образі.

Біле і чорне - тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

Занижена талія

Цей тренд найбільш актуальний у сукнях. Вони повинні бути приталеними і з пишними спідницями, які починаються в області стегон, а не на талії.

Занижена талія тренд 2024
Фото: instagram.com/andre_tan_official

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Теги:
#Мода #Стиль #Тренди