Максі, пліссе чи денім? Ці спідниці будуть на піку трендів весною 2024 (фото)

Дізнайтесь, які спідниці будуть в моді у новому сезоні

Настала весна, а отже саме час оновити свій гардероб на новий сезон. Особливу увагу модницям варто звернути на спідниці, так як вони матимуть популярність. "Телеграф" вже розповідав про ідеальні сукні для весняного гардеробу, а сьогодні ділиться, які спідниці будуть у тренді навесні 2024 року.

Як виявилося, у новому модному сезоні на піку популярності будуть максі-спідниці, денім та пліссе, пише gazeta.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Спідниця олівець

Класична спідниця-олівець ніколи не виходить із моди. Це чудовий варіант для створення офісних та офіційних образів. Також її можна вплітати у більш вільні та вечірні луки. У новому сезоні зверніть увагу на червоний та бордовий відтінки, вони будуть особливо популярні.

Фото: Pinterest

Спідниця-максі

Довгі спідниці максі-довжини також матимуть попит серед модниць. Такий предмет гардеробу гарно поєднується в образах, особливо якщо носити їх із кросами та ботильйонами.

Фото: Pinterest

Спідниця-плісе

Спідниці текстури пліссе будуть на піку трендів цієї весни. Найкраще обрати максі-довжину. Така спідниця добре поєднується зі светрами, водолазками та шкірянками. З нею можна створювати круті весняні образи.

Фото: Pinterest

Денім

Джинсові спідниці теж повертаються в моду у новому весняному сезоні. Тут є місце для експериментів — можна вибирати як короткі, так і довгі фасони. Головне, правильно поєднувати денім з іншими елементами гардеробу.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 трендових моделей кросівок. Такі кроси будуть на піку популярності цієї весни.