Модне взуття під спідницю-плісе: п’ять трендів, які ідеально впишуться у ваш гардероб (фото)

Ці моделі виведуть ваш образ на новий рівень

Ми всі знайомі із твердженням, що взуття може або створити, або зруйнувати стиль. Особливо це актуально, коли справа стосується вибору пари до плісованої спідниці — одного з ключових елементів весняного гардероба в трендах 2024 року.

Тут не тільки важливо підібрати гарне чи виразне взуття, зазначає Vogue. Ідея полягає в тому, щоб знайти універсальну, вічну і стильну модель, яка ідеально доповнить ці такі напрочуд стильні моделі спідниць.

Що взути та що поєднувати зі спідницею-плісе

Покази нового модного сезону доводять, що з різним взуттям та сама річ може виглядати зовсім по-різному. Так, з плісированою спідницею завжди мають добрий вигляд туфлі "човники" на невисокому підборі, в офісі чудово підійдуть лофери в поєднанні зі спідницею, а для любительок романтичних образів ідеальними стануть балетки, які знову стали модними після урочистого повернення минулого року.

Стильний та елегантний образ на будь-який випадок. Фото: Vogue

Спідниця з квітковим принтом

Якщо поєднання з балетками здається занадто простим, можна вибрати моделі із додатковими декоративними елементами. Такий варіант було представлено на показі Dior.

Таке стильне поєднання, напевно, приверне увагу. Фото: Vogue

Туфлі Kitten-heels + класична спідниця

Одне із завжди ефективних поєднань. Воно комфортне та елегантне, що підтверджують не лише модні покази, а й вулична мода.

Такі туфлі, як носили у 1950-х роках, знову стали популярними. Фото: Vogue

Лофери + офісна спідниця

Подібне поєднання не видасться застарілим, якщо правильно його стилізувати – додайте ультрамодні капронові панчохи або кардиган у стилі нульових.

Кардиган надасть образу грайливості. Фото: Vogue

Дзеркальна спідниця + дзеркальне взуття

Бренди Versace, Gucci та Erdem додали взуття з металевим ефектом у свої нові колекції, а гості модних показів поєднували їх зі спідницями у такому ж стилі. З білими джинсами вони виглядатимуть не менш вражаюче.

Ці пари можуть пожвавити будь-який образ. Фото: Vogue

Туфлі-човники з квадратним носом + горошок

Взуття з квадратним носком допоможе додати деяку маскулінність до романтичної спідниці в горошок. Такі туфлі також ідеально підходять для суворіших образів для офісних буднів.

Квадратний носок збалансує романтичний образ. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які суперечливі тренди 2024 року підійдуть лише найсміливішим модницям. Дізнайтесь, чи вистачить у вас рішучості!