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Модне взуття під спідницю-плісе: п’ять трендів, які ідеально впишуться у ваш гардероб (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Що взути під плісовану спідницю, підкажуть тренди 2024 року
Що взути під плісовану спідницю, підкажуть тренди 2024 року. Фото Freepik

Ці моделі виведуть ваш образ на новий рівень

Ми всі знайомі із твердженням, що взуття може або створити, або зруйнувати стиль. Особливо це актуально, коли справа стосується вибору пари до плісованої спідниці — одного з ключових елементів весняного гардероба в трендах 2024 року.

Тут не тільки важливо підібрати гарне чи виразне взуття, зазначає Vogue. Ідея полягає в тому, щоб знайти універсальну, вічну і стильну модель, яка ідеально доповнить ці такі напрочуд стильні моделі спідниць.

Що взути та що поєднувати зі спідницею-плісе

Покази нового модного сезону доводять, що з різним взуттям та сама річ може виглядати зовсім по-різному. Так, з плісированою спідницею завжди мають добрий вигляд туфлі "човники" на невисокому підборі, в офісі чудово підійдуть лофери в поєднанні зі спідницею, а для любительок романтичних образів ідеальними стануть балетки, які знову стали модними після урочистого повернення минулого року.

стильний лук з плісированою спідницею
Стильний та елегантний образ на будь-який випадок. Фото: Vogue
  • Спідниця з квітковим принтом

Якщо поєднання з балетками здається занадто простим, можна вибрати моделі із додатковими декоративними елементами. Такий варіант було представлено на показі Dior.

з чим носити спідницю пліссе в квіти
Таке стильне поєднання, напевно, приверне увагу. Фото: Vogue
  • Туфлі Kitten-heels + класична спідниця

Одне із завжди ефективних поєднань. Воно комфортне та елегантне, що підтверджують не лише модні покази, а й вулична мода.

туфлі Кіттен Хілс в образі
Такі туфлі, як носили у 1950-х роках, знову стали популярними. Фото: Vogue
  • Лофери + офісна спідниця

Подібне поєднання не видасться застарілим, якщо правильно його стилізувати – додайте ультрамодні капронові панчохи або кардиган у стилі нульових.

Що можна одягти з кардиганом
Кардиган надасть образу грайливості. Фото: Vogue
  • Дзеркальна спідниця + дзеркальне взуття

Бренди Versace, Gucci та Erdem додали взуття з металевим ефектом у свої нові колекції, а гості модних показів поєднували їх зі спідницями у такому ж стилі. З білими джинсами вони виглядатимуть не менш вражаюче.

з чим носити плісировану спідницю металік
Ці пари можуть пожвавити будь-який образ. Фото: Vogue
  • Туфлі-човники з квадратним носом + горошок

Взуття з квадратним носком допоможе додати деяку маскулінність до романтичної спідниці в горошок. Такі туфлі також ідеально підходять для суворіших образів для офісних буднів.

модний принт 2024
Квадратний носок збалансує романтичний образ. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які суперечливі тренди 2024 року підійдуть лише найсміливішим модницям. Дізнайтесь, чи вистачить у вас рішучості!

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#Мода #Стиль #Тренди