Стильная Наоми Кэмпбелл очаровала деловым образом на выставке в Лондоне (фото)

Модель позировала на фоне манекенов, где были представлены разные наряды

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно в платье-балахоне удивила образом на BAFTA 2024, посетила открытие выставки NAOMI в Лондоне. Для этого мероприятия Кэмпбелл выбрала классический костюм серого цвета, который придал Наоми особый шарм и деловитость.

Пиджак был удлинен, а штаны наоборот – немного укорочены. Дополняли лук черная рубашка и туфли-лодочки в тон на невысоком каблуке. Знаменитость имела минимум украшений и макияжа, она просто распустила волосы и свободно позировала перед камерой.

Модель Наоми позирует перед камерой. Фото Getty Images

Модель фотографировалась на фоне манекенов, где были представлены разные наряды. В частности, вечерние платья и деловые костюмы.

Массивные синие туфли. Фото Getty Images

Отдельно на небольшом столике стояли ярко-синие туфли на массивной платформе с шелковыми шнурками, на которые просто невозможно не обратить внимание.

Ранее "Телеграф" писал, что Наоми Кэмпбелл посетила открытие курорта в модном платье. 53-летняя звезда выглядит идеально.