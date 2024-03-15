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Детали в красном: как стилизовать образ в интересном и актуальном тренде "pop of red" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Красный – "горячий" хит сезона 2024 Новость обновлена 15 марта 2024, 20:21
Красный – "горячий" хит сезона 2024. Фото Freepik

Яркий тренд можно комфортно внедрить в свой весенний гардероб

Вы уже наверняка слышали, что красный — самый громкий цвет этого и следующего сезонов. В то же время, большей популярностью пользуются не монохромные красные луки, а с "pop of red".

Pop of red – это вкрапление красного, сочный акцент. Украинский стилист Матвей Калугин отмечает, что в этом сезоне многие модные инфлюенсеры комбинируют свои образы с красными колготками или красной сумочкой, в то время как "фон" остается нейтральным. Это и есть "pop of red".

Тренд прекрасен тем, что его можно комфортно внедрить в свой весенний гардероб. В первую очередь, благодаря аксессуарам. Также это может быть и обувь, и отдельные красные элементы на одежде (воротничок, принт, фурнитура).

Эксперт советует стилизовать "pop of red" в светлых образах. Красный придаст динамику, характер, зрелость и уверенность в более деликатной гамме.

красная шапка

Также можно стилизовать красный тренд в темных образах. Здесь красный наоборот подкрепит драматичность и сексуальность стилизации. Темные образы с красными акцентами – это о вызове, протесте, неповиновении, безумной уверенности и риске.

красный шарф

Примеры красных акцентов для разных образов: фото

красные туфли
красная сумка
красные очки
красные носки
красные серьги

Ранее стилист Ната Москаленко назвала тренды юбки весной 2024 года. В этом сезоне – разнообразие в моделях и формах, которые можно выбрать на любую фигуру и вкус.

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#Мода #Красный цвет #Тренды