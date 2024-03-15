Детали в красном: как стилизовать образ в интересном и актуальном тренде "pop of red" (фото)

Яркий тренд можно комфортно внедрить в свой весенний гардероб

Вы уже наверняка слышали, что красный — самый громкий цвет этого и следующего сезонов. В то же время, большей популярностью пользуются не монохромные красные луки, а с "pop of red".

Pop of red – это вкрапление красного, сочный акцент. Украинский стилист Матвей Калугин отмечает, что в этом сезоне многие модные инфлюенсеры комбинируют свои образы с красными колготками или красной сумочкой, в то время как "фон" остается нейтральным. Это и есть "pop of red".

Тренд прекрасен тем, что его можно комфортно внедрить в свой весенний гардероб. В первую очередь, благодаря аксессуарам. Также это может быть и обувь, и отдельные красные элементы на одежде (воротничок, принт, фурнитура).

Эксперт советует стилизовать "pop of red" в светлых образах. Красный придаст динамику, характер, зрелость и уверенность в более деликатной гамме.

Также можно стилизовать красный тренд в темных образах. Здесь красный наоборот подкрепит драматичность и сексуальность стилизации. Темные образы с красными акцентами – это о вызове, протесте, неповиновении, безумной уверенности и риске.

Примеры красных акцентов для разных образов: фото

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