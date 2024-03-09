Підійдуть на будь-яку фігуру: стиліст назвала п'ять "гарячих" трендів спідниці на весну (фото)

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Сезон за сезоном модні будинки випускають оновлені моделі жіночих спідниць на своїх показах. Щоб бути в тренді та знати останні новинки моди, розгляньмо, які фасони спідниць будуть актуальними навесні 2024 року.

У цьому сезоні — різноманіття у моделях та формах, що можна обрати на будь-яку фігуру та смак. Про це говорить український стиліст Ната Москаленко.

Пишні спідниці-балони, в складку в стилі 50-х додадуть жіночності в образи. Спідниці-олівці міні та міді довжини підійдуть як для роботи, так і для виходів. "Голі" спідниці продовжують свою популярність. Вона добре адаптується в образи для життя. Асиметричні спідниці завжди додадуть цікавого акценту до образу. Шкіряні спідниці всіх моделей просто заполонили подіуми, тому звертаємо увагу на цю фактуру.

Додамо, що весняні образи не можуть бути повними без верхнього одягу. Для створення вдалих весняних образів важливо уважно підбирати не лише взуття та аксесуари, а й розглядати такі варіанти як пальто, плащі, шкіряні куртки та тренчі. Раніше Ната Москаленко виділила 6 головних трендів верхнього одягу весни 2024.