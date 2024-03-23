Будьте у тренді: як прикрасити манікюр леопардовим принтом

Найоригінальніші ідеї манікюру

Леопардовий принт — тренд 2024 року. Варто додавати його не лише в одязі, а й у манікюрі. Такі нігті матимуть стильний та неймовірно красивий вигляд. Раніше ми ділилися ідеями френчу на весну, а тепер розповідаємо, як прикрасити манікюр леопардовим принтом.

"Телеграф" зібрав для вас трендові ідеї леопардового манікюру. Цей принт привертатиме увагу і зробить ваші ручки особливими.

Ідеї леопардового манікюру

Цей принт заполонив серця всіх модниць. Тому варто додати леопардовий дизайн на свої нігті, щоб виглядати стильно і красиво.

Цей принт можна зробити на всіх нігтях, або ж тільки на одному в якості акценту. Модний варіант також — леопардовий френч. Такий манікюр для тих, хто любить класику, але хоче урізноманітнити манікюр.

Не варто обмежуватися однією кольоровою палітрою — коричневим та чорним. Леопардовий принт матиме гарний вигляд, якщо зробити його, наприклад, рожевим. Чудово також поєднується цей дизайн з золотистим кольором. Так ваші ручки матимуть елегантний та вишуканий вигляд. А якщо розбавити леопардовий принт яскравим відтінком на деяких нігтях — ви привернете на себе увагу оточуючи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як урізноманітнити молочний манікюр. Ми поділилися стильними ідеями.