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Будьте у тренді: як прикрасити манікюр леопардовим принтом

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Який манікюр зробити навесні 2024
Який манікюр зробити навесні 2024. Фото Pinterest

Найоригінальніші ідеї манікюру

Леопардовий принт — тренд 2024 року. Варто додавати його не лише в одязі, а й у манікюрі. Такі нігті матимуть стильний та неймовірно красивий вигляд. Раніше ми ділилися ідеями френчу на весну, а тепер розповідаємо, як прикрасити манікюр леопардовим принтом.

"Телеграф" зібрав для вас трендові ідеї леопардового манікюру. Цей принт привертатиме увагу і зробить ваші ручки особливими.

Ідеї леопардового манікюру

Цей принт заполонив серця всіх модниць. Тому варто додати леопардовий дизайн на свої нігті, щоб виглядати стильно і красиво.

Цей принт можна зробити на всіх нігтях, або ж тільки на одному в якості акценту. Модний варіант також — леопардовий френч. Такий манікюр для тих, хто любить класику, але хоче урізноманітнити манікюр.

Леопардовий манікюр
Манікюр з леопардовим принтом
Леопардовий манікюр

Не варто обмежуватися однією кольоровою палітрою — коричневим та чорним. Леопардовий принт матиме гарний вигляд, якщо зробити його, наприклад, рожевим. Чудово також поєднується цей дизайн з золотистим кольором. Так ваші ручки матимуть елегантний та вишуканий вигляд. А якщо розбавити леопардовий принт яскравим відтінком на деяких нігтях — ви привернете на себе увагу оточуючи.

Трендовий манікюр
Манікюр на весну
Ідеї леопардового манікюру
Леопардовий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, як урізноманітнити молочний манікюр. Ми поділилися стильними ідеями.

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#Нігті #Манікюр #Тренди