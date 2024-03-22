Залиште мінімалізм іншим: три яскраві та незвичайні тренди у манікюрі 2024 (фото)

Чим оригінальніший ваш дизайн, тим крутіше

Раніше ми розповідали про трендові дизайни манікюру на весну. Тепер "Телеграф" ділиться яскравими нейл-трендами на 2024 рік.

У сфері нігтьового мистецтва все більшої популярності набувають свіжі ідеї в оформленні. Забудьте ненадовго про традиційні одноколірні нігті та звичайні візерунки — сьогодні в тренді так само великі деталі та унікальні концепції. Чим екстравагантніший зовнішній вигляд, тим привабливіше.

Френч навпаки

Цікаве та нестандартне рішення, яке ніхто не назве звичайним чи стомлюючим. Наносите лак ближче до основи нігтя, біля самої кутикули, і сміливо експериментуйте з відтінками та текстурами.

Дзеркальні нігті

Цей стиль дизайну давно завоював свою аудиторію. Він завжди виглядає чудово і дуже модно. З таким манікюром можна брати участь у будь-яких заходах, чи то вечірка, чи відпочинок на морі. Можна використовувати повне покриття нігтів "дзеркалом" або створювати акценти, подібні до френча.

Різнокольоровий френч

Френч — це невичерпне джерело класичного стилю, яке завжди залишиться актуальним. Однак для тих, кому набрид звичайний варіант, є приваблива альтернатива — розфарбувати кінчики нігтів яскравими відтінками.

Раніше ми розповідали, який вид манікюру є у списку антитрендів у 2024 році. Любителькам пірсингу точно не позаздриш.