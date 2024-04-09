Прямі, кльош і з декором: які джинси у тренді цієї весни та як їх правильно стилізувати (фото)

Деякі моделі джинсів повертають свою актуальність цієї весни

Джинси – улюблений елемент гардеробу для багатьох модниць. Ці штани вважаються універсальними, адже з ними можна створювати різноманітні образи. "Телеграф" вже розповідав, як модно вплітати в образи джинсову куртку цієї весни, а сьогодні ділиться, які моделі джинсів будуть на піку трендів у новому сезоні.

Як виявилося, серед найпопулярніших моделей — широкі, прямі, кльош, висока посадка та декоровані, пише ТСН. Пропонуємо розглянути їх ближче та розібратися, як правильно стилізувати.

Широкі джинси

Ці джинси довели свою практичність у носінні та створенні модних луків, тому вони не втрачають актуальність у новому модному сезоні. Серед топових моделей — палаццо, кюлоти та джинси в чоловічому стилі, які можуть стати базою весняного гардеробу.

Прямі джинси

Це універсальна модель, яка підходить практично всім жінкам з різними типами фігури. Прямий класичний крій джинсів легко стилізувати у образах. Їх носять і з футболками, і з топами, і з жакетами, і кардиганами.

Фото: Pinterest

Джинси кльош

Безумовний хіт у джинсовій моді, який повернувся з нульових і продовжує залишатися на піку трендів тієї весни. Така модель класно виглядає з тренчами, шкірянками та квітчастими блузами.

Джинси з декором

Здавалося, що ця модель джинсів вже канула в лету, однак у новому сезоні весна-літо 2024 вони знову повертаються в тренди. Декор у вигляді нашивок, кольорових вставок, вишивки буде дуже актуальним цієї весни, тому сміливо вплітайте такі джинси у свій гардероб. Вони чудово виглядають з базовими футболками та топами.

Фото: Pinterest

Джинси з високою посадкою

Ця модель джинсів не має недоліків. Високі джинси різних відтінків не втрачають своєї популярності серед модниць і ця весна не виняток. Такі джинси добре виглядають разом із блузками, сорочками, топами та шкіряними куртками.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.