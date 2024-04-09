Прямые, клеш и с декором: какие джинсы в тренде этой весной и как их правильно стилизовать (фото)

Некоторые модели джинсов возвращают свою актуальность этой весной

Джинсы — любимый элемент гардероба для многих модниц. Эти штаны считаются универсальными, ведь с ними можно создавать разнообразные образы. "Телеграф" уже рассказывал, как модно вплетать в образы джинсовую куртку этой весной, а сегодня делится, какие модели джинсов будут на пике трендов в новом сезоне.

Как оказалось, среди самых популярных моделей — широкие, прямые, клеш, высокая посадка и декорированные, пишет ТСН. Предлагаем рассмотреть их поближе и разобраться, как правильно стилизовать.

Широкие джинсы

Эти джинсы доказали свою практичность в носке и создании модных луков, поэтому они не теряют актуальность в новом модном сезоне. Среди самых топовых моделей — палаццо, кюлоты и джинсы в мужском стиле, которые могут стать базой весеннего гардероба.

Прямые джинсы

Это универсальная модель, которая подходит практическим всем женщинам с разными типами фигуры. Прямой классический крой джинсов легко стилизовать в образах. Их носят и с футболками, и с топами, и с жакетами, и с кардиганами.

Фото: Pinterest

Джинсы-клеш

Безусловный хит в джинсовой моде, который вернулся из нулевых и продолжается оставаться на пике трендов той весной. Такая модель классно выглядит с тренчами, кожанками и цветастыми блузами.

Джинсы с декором

Казалось, что эта модель джинсов уже канула в лету, однако, в новом сезоне весна-лето 2024 они снова возвращаются в тренды. Декор в виде нашивок, цветных вставок, вышивки будет очень актуальным этой весной, поэтому смело вплетайте такие джинсы в свой гардероб. Они отлично смотрятся с базовыми футболками и топами.

Фото: Pinterest

Джинсы с высокой посадкой

Эта модель джинсов не имеет недостатков. Высокие джинсы разных оттенков не теряют свою популярность среди модниц и эта весна не исключение. Такие джинсы хорошо выглядят вместе с блузками, рубашками, топами и кожаными куртками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.