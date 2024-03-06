Сподобаються кожному: 5 трендових головних уборів на весну 2024

Ці моделі мають стильний вигляд

Кожного сезону у сфері моди з'являються певні цікаві новинки. Потрібно за ними слідкувати, аби завжди залишатися в тренді. До речі, вже відомо, які моделі пальт будуть популярними в цьому сезоні.

Як передає Lucky Look, навесні 2024 року в моді будуть лаконічні та прості моделі, які підходять багатьом людям. Вони додадуть вашому образу особливу родзинку.

Шапки-біні

Такий вид шапок добре виглядають на будь-якій людині, незалежно від форми голови чи типажу зовнішності. Вони вдало поєднуються як зі спортивними куртками, так і з елегантними пальто.

У моді шапки-біні

Бейсбольні кепки

Раніше цей головний убір одягали лише під спортивний одяг та кросівки. Однак, тепер бейсбольні кепки стали використовувати у різноманітних образах. Під брюки, спідниці чи пальто краще обирати більш спокійні відтінки кепок.

Бейсбольні кепки також актуальні

Панами

Не секрет, що панами додають образу певної загадковості. Їх вже не перший сезон носять затяті модниці, адже вони досить актуально виглядають. Експериментуйте з формами та кольорами, і ваш лук точно буде стильним і сучасним.

Навесні 2024 модними є панамки

Хустки

Цей той головний убір, який все ж таки краще поєднувати з елегантним і класичним одягом. Хустку доречно пов'язати на голову, якщо ви одягаєте сукню, спідницю чи стримані брюки. Це неодмінно внесе у ваш лук нотки елегантності та жіночності.

Хустки все ще в тренді

Фетрові капелюхи

Такі капелюшки вже давно стали незмінним атрибутом модниць. Це вічна класика, яку обирають як жінки, так і чоловіки. Підберіть собі вдалу форму та носіть під пальта й тренчі. Образ доповніть лоферами або ж черевиками.

Фетрові капелюхи також модні в 2024

Раніше "Телеграф" розповідав про модні тенденції в 2024 році. Будуть на піку популярності яскраві кольори, тваринні принти та мода 90-х. Візьміть собі на замітку те, що найбільше до душі.