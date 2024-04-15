З чим носити шкіряні штани весною: топ-5 стильних ідей з фото

Підказки від стиліста, як носити шкіряні штани цієї весни

Тренд на шкіряні штани цієї весни стрімко набирає популярності. Цей предмет гардеробу активно вплітають у свої образи багато модниць. "Телеграф" вже розповідав про трендові моделі взуття на сезон весна/літо 2024 року, а сьогодні ділиться, як стилізувати в образах шкіряні штани.

Як виявилося, шкіряні штани є досить універсальними предметом гардеробу, їх можна стилізувати і в повсякденних, і в офісних, і в більш святкових образах, пише focus.ua. А навесні це зробити навіть простіше, ніж холодного сезону.

Топ-5 образів зі шкіряними брюками

Образ зі шкіряними брюками для офісу

Шкіряні штани можуть чудово вплітатися у класичні офісні образи. Однак потрібно правильно вибрати верх, щоб лук не виглядав вульгарно. Найкраще поєднувати шкіряні штани з класичними блузками та сорочками, і додати до них жакет оверсайз. А взуття до таких штанів в офіс потрібно підбирати закрите у зручне.

Фото: Pinterest

Образ зі шкіряними брюками для походу на побачення

У таких штанах сміливо можна вирушати на побачення, особливо якщо зробити образ трохи загадковим та інтригуючим. Поєднуйте шкіряні штани з вільнішими блузами або навіть сміливими топами. Можна також додати кардиган, а ще не забудьте доповнити образ аксесуарами.

Фото: Pinterest

Образ зі шкіряними брюками для посиденьок з подругою

Якщо зібралися на бранч із подругою, сміливо вибирайте шкіряні штани і гарно поєднуйте їх зі світлими або квітчастими блузками. Також можна доповнити образ спокійним однотонним жакетом та прикрасами.

Фото: Pinterest

Образ зі шкіряними брюками для походу на каву

Шкіряні штани можна стилізувати у повсякденний образ, наприклад, для походу на каву з друзями чи колегами. Просто надягніть замість блузки зручний светр або однотонну кофтинку без зайвого декору.

Фото: Pinterest

Образ зі шкіряними брюками для прогулянки

Якщо поєднувати шкіряні штани з худі та кросівками, то вийде стриманий, але стильний образ у стилі кежуал, який підійде для прогулянок або походу на шопінг.

Фото: Pinterest

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