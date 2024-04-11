Зручно та стильно: топ-5 трендових моделей взуття на сезон весна/літо 2024 (фото)

Дізнайтесь, як виглядають модні туфлі 2024 року

На вулиці весна, а значить саме час оновити взуттєвий гардероб. Дизайнери вже визначили головні тренди туфель на новий сезон весна/літо 2024 року. "Телеграф" вже розповідав, як поєднувати лофери у весняних аутфітах, а сьогодні ділиться, які туфлі будуть у моді в новому сезоні.

Є топ-5 найтрендовіших моделей туфель та балеток, які носитимуть модниці у новому теплому сезоні, пише apostrophe.ua. Пропонуємо розглянути їх ближче.

Балетки з гострим носком

Улюблені у багатьох модниць балетки — це зручне та практичне взуття. Цього сезону в тренді мінімалістичні балетки з гострим носком на плоскій підошві або з маленьким підбором. Таке взуття чудово поєднується як з офісним стилем, так і з кежуалом.

Фото: Pinterest

Взуття з атласу

Несподіваний тренд цього сезону – атласні туфлі. Таке взуття чудово підійде для святкових та вечірніх образів. На кожен день атласні туфлі носити не варто, тому що вони швидко брудняться і вимагають особливого догляду.

Фото: Pinterest

Стиль 50-х

Циклічність моди повертає у тренди туфлі, які носили ще наші бабусі. Особливо актуальними будуть мигдалеподібні туфлі на невисокому підборі із закругленими носками. Таке взуття підійде і до джинсів, і до плать, і до спідниць.

Фото: Pinterest

Лаковане взуття

Ще один тренд із минулого — лаковане взуття — теж повертається до моди. Це і чоботи, і ботильйони, і туфлі, вибирайте, що взути в залежності від погоди за вікном.

Фото: Pinterest

Бордові туфлі

Цієї весни особливої популярності набирає бордове взуття, особливо туфлі та босоніжки. Тому сміливо вплітайте у свій гардероб лофери, туфлі-човники на високих підборах, балетки чи інші моделі взуття у бордовому відтінку та будете справжньою іконою стилю.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.