Хакі - найпрактичніший відтінок 2024 року: які речі варто придбати

Хакі та схожі відтінки будуть на піку популярності

Кольорова палітра трендів 2024 року є достатньо широкою та її постійно поповнюють нові відтінки. Вже відомо, що цього сезону модними вважаються глибокий синій, персиковий та блідо-рожевий. Однак, це далеко не все.

Цього року у тренді всі земляні відтінки: починаючи від світло-зеленого і закінчуючи насиченим коричневим, повідомляє ELLE. Модні дизайнери продемонстрували на моделях топи, брюки прямого краю, стримані костюми та ніжні сукні таких відтінків.

Як яскраві кольори, так і більш приглушені, втілили на речах з драпіруванням і напівпрозорому одязі.

Земляні відтінки можна сміливо комбінувати між собою, і це матиме доречний вигляд. Фешн-експерти дали просту пораду, як не помилитися: якщо кольори поєднуються у природі, то велика ймовірність, що в одязі буде так само.

Також земляні відтінки можна міксувати з базовими — білим, чорним, сірим, і навіть блакитним і оранжевим. Орієнтуйтесь по тому, наскільки це гармонійно виглядає. Серед них ви точно знайдете той, який підійде саме вам. Пропонуємо переглянути кілька стильних прикладів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі рожевого кольору будуть актуальними в цьому сезоні. Модні експерти радять звернути увагу на спортивні та класичні костюми, лонгсліви та кардигани.