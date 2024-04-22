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Хакі - найпрактичніший відтінок 2024 року: які речі варто придбати

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Трендовий відтінок у 2024 році - хакі
Трендовий відтінок у 2024 році - хакі. Фото Pinterest

Хакі та схожі відтінки будуть на піку популярності

Кольорова палітра трендів 2024 року є достатньо широкою та її постійно поповнюють нові відтінки. Вже відомо, що цього сезону модними вважаються глибокий синій, персиковий та блідо-рожевий. Однак, це далеко не все.

Цього року у тренді всі земляні відтінки: починаючи від світло-зеленого і закінчуючи насиченим коричневим, повідомляє ELLE. Модні дизайнери продемонстрували на моделях топи, брюки прямого краю, стримані костюми та ніжні сукні таких відтінків.

Як яскраві кольори, так і більш приглушені, втілили на речах з драпіруванням і напівпрозорому одязі.

Земляні відтінки можна сміливо комбінувати між собою, і це матиме доречний вигляд. Фешн-експерти дали просту пораду, як не помилитися: якщо кольори поєднуються у природі, то велика ймовірність, що в одязі буде так само.

Також земляні відтінки можна міксувати з базовими — білим, чорним, сірим, і навіть блакитним і оранжевим. Орієнтуйтесь по тому, наскільки це гармонійно виглядає. Серед них ви точно знайдете той, який підійде саме вам. Пропонуємо переглянути кілька стильних прикладів.

Коричнева шкіряна сукня
Образ світло-зеленого кольору
Світло-зелений образ
Костюм шоколадного відтінку
Світло-коричневий тренч

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі рожевого кольору будуть актуальними в цьому сезоні. Модні експерти радять звернути увагу на спортивні та класичні костюми, лонгсліви та кардигани.

Теги:
#Мода #Стиль #Кольори