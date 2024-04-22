Металік, нейтральний рожевий та інші трендові відтінки, які мають бути у вашому літньому гардеробі (фото)

Дізнайтеся, які кольори та відтінки будуть на піку трендів у новому сезоні

Після торішнього "рожевого" barbiecore-буму в новому літньому сезоні на модниць чекають не менш цікаві та яскраві відтінки, які вже представили у своїх колекціях світові дизайнери. "Телеграф" вже розповідав, як і з чим носити балетки у 2024 році, а сьогодні ділиться, які кольори та відтінки будуть на піку літніх трендів.

Як виявилося, серед фаворитів – ніжний персиковий, глибокий синій, вишнево-червоний, м’який рожевий та металік, пише vikna.tv. Пропонуємо придивитися до них ближче.

Які кольори будуть у тренді влітку 2024 року

Персиковий

Одним із найпопулярніших відтінків цього літа стане персиковий або, як його ще називають Peach Fuzz. Цей колір чудово підходить для модних експериментів, так що сміливо вплітайте його у свої образи у новому сезоні.

Фото: Pinterest

Глибокий синій

Цей відтінок дуже добре підкреслює риси обличчя та фігуру, тому модниці його так люблять. Виглядати стильно можна як в однотонних вбраннях, так і більш строкатих і легких. Також в образах можна поєднувати інші відтінки синього, від глибокого королівського синього до ніжного і м’якого блакитного.

Фото: Pinterest

Вишнево-червоний

Насичений вишнево-червоний колір також серед наймодніших відтінків сезону весна-літо 2024. Цей відтінок допоможе створювати елегантні ділові образи, а також підкреслить фігуру в літніх сукнях та спідницях.

Фото: Pinterest

М’який рожевий

Рожевий відтінок не відпустить модниць і у новому сезоні. Однак цього року в тренді м’якіший і ніжніший рожевий, а не такий "агресивний" і яскравий, як у 2023 році, коли всі були поглинені barbiecore стилем.

Фото: Pinterest

Металік

Вже кілька сезонів поспіль зберігається тренд на відтінок металік. Однак, якщо минулого року цей відтінок домінував у взутті та аксесуарах, то цього сезону він поширюється і на основний одяг. Так що сміливо додавайте його до свого гардеробу та експериментуйте з образами.

Фото: Pinterest

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