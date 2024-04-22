Хаки – самый практичный оттенок 2024 года: какие вещи стоит приобрести

Хаки и похожие оттенки будут на пике популярности

Цветовая палитра трендов 2024 года достаточно широкая и ее постоянно пополняют новые оттенки. Уже известно, что в этом сезоне модными считаются глубокий синий, персиковый и бледно-розовый. Однако это далеко не все.

В этом году в тренде все земляные оттенки: начиная от светло-зеленого и заканчивая насыщенным коричневым, сообщает ELLE. Модные дизайнеры продемонстрировали на моделях топы, прямого кроя брюки, сдержанные костюмы и нежные платья таких оттенков.

Как яркие цвета, так и более приглушенные, воплотили на вещах с драпировкой и полупрозрачной одеждой.

Земляные оттенки можно смело комбинировать между собой, и это будет уместно. Фешн-эксперты дали простой совет, как не ошибиться: если цвета сочетаются в природе, то велика вероятность, что в одежде будет так же.

Также земляные оттенки можно миксовать с базовыми – белым, черным, серым, а также голубым и оранжевым. Ориентируйтесь по тому, как это гармонично смотрится. Среди них вы точно найдете тот, который подойдет вам. Предлагаем просмотреть несколько стильных примеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи розового цвета будут актуальны в этом сезоне. Модные эксперты советуют обратить внимание на спортивные и классические костюмы, лонгсливы и кардиганы.