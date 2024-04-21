Рожевий - трендовий колір 2024: як його адаптувати в гардероб

Такий відтінок є одним із найпопулярніших цьогоріч

Для того, щоб мати стильний вигляд, треба враховувати, які кольори серед широкої палітри, вважатимуться актуальними. Одним із таких залишається рожевий, навіяний стрічкою "Барбі", де всі костюми та декорації були саме такого кольору. Також є інші модні кольори, речі яких варто придбати.

Модні експерти зазначили, що у складні часи хочеться безтурботності хоча б у одязі, пише Vogue. Тому рожевий колір залишається у трендах, але у більш ніжному варіанті. Рекомендується обирати спокійні та стримані відтінки рожевого.

Можна придбати костюм ділового стилю у цьому відтінку. На прохолодніший сезон — жакет зі штанами, на літо — жилет зі спідницею. Це дуже стильно та жіночно виглядає, при цьому колір не набридає очам.

На прогулянки містом, на відпочинок чи в кіно — можна обирати й більш насичені відтінки рожевого. Доречно придбати такий спортивний костюм. Трендовість вам забезпечена.

Хітом сезону є напівпрозорий одяг — спідниці, сукні, штани. Тож хорошою ідеєю в цьому році буде приміряти напівпрозорий лонгслів світло-рожевого відтінку. Це дуже естетично та вишукано.

Кардигани та інші затишні светри також будуть круто виглядати у ніжно-рожевому. Сміливо купуйте його та носіть з джинсами, брюками чи спідницями.

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди цього сезону. Серед них — прозора спідниця, капрі, жакет у стилі country, сумка-циліндр і речі з замші.