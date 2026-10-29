Київське метро замовляє обладнання на мільйони у фірми з російським слідом: подробиці

У листопаді 2023 року за місцем розташування підприємств провели обшуки

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Компанія "Плутон ІС", яка фігурує в кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів та мала проблеми через зв'язки з РФ, продовжує отримувати контракти від столичних КП: КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Загальна сума виграних тендерів сягнула понад 700 млн грн.

Лише цього року столична підземка уклала з "Плутон ІС" договори на 138,6 млн грн: 24,4 млн грн — за проєктну документацію для капремонту електропідстанцій, ще 114,2 млн грн — за постачання випрямлячів.

Детальніше про власників компанії, її бізнес-зв’язки та контракти з київськими комунальниками — у матеріалі "Телеграфу": Гроші киян – компанії з російським слідом: як "Плутон ІС" роками отримує контракти від метро та "Київпастрансу"

Що відомо про російський слід

Власники "Плутон ІС" - Олег Зубков і Тетяна Овсянікер. Її чоловік Дмитро був єдиним власником до 2024 року, серед його активів також є ПрАТ "Плутон". Ним навіть зараз він володіє в партнерстві з росіянином Володимиром Осіповим.

Відомості про засновників. Дані YouControl

Зв'язками зацікавились і в СБУ — у 2023 році було розслідування, в якому йшлось, що продукцію групи компаній окупаційна влада могла завозити для відновлення енергооб'єктів на ТОТ Запорізької області. Завозили через російську компанію АТ "ЕТК "Плутон", серед власників якої рахувався й Овсянікер.

Після початку повномасштабної війни на користь російського підприємства, за версією слідства, було виведено 829,2 тис. євро, а також укладено фіктивну угоду про переведення боргу, що дозволило уникнути сплати понад 13 млн грн пені до бюджету України. Остаточно ці факти слідство має довести в суді.

Важливо, що російська структура не тільки платить податки в країні-агресорці, а й має ліцензії, потрібні для обслуговування російських підприємств військової промисловості.

9 листопада 2023 року у Запоріжжі за місцем фактичного розташування ПрАТ "Плутон" та ТОВ "Плутон ІС" провели обшуки. Тоді виявили печатки російських підприємств (вже згаданого АТ "Електротехнічна компанія "Плутон"), російські документи юрособи, копії російського паспорта, нотаріальну довіреність тощо.

Як повідомляв "Телеграф", від початку 2026 року виробник укриттів "Хоббіт Хаус" уклав із військовими частинами контракти на понад 80 млн грн, а посередник ТОВ "Л7" – ще з одним підрозділом на понад 50 млн грн. В цих компаній також знайшли російський слід.