Земля у лапах магнітної бурі: якої вона потужності та коли має завершитись
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Вчені дали невтішний прогноз
На світилі виросла пляма AR3599, яка спровокувала магнітну бурю на Землі вже 8 та 9 березня. Астросиноптики кажуть, що її потужність не сягне вище 6 балів.
Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, Sunspot AR3599 має магнітне поле дельта-класу, яке містить енергію для найпотужніших вибухів класу Х. Протягом останньої доби вона змінила свою форму та переставила внутрішні темні ядра.
"Магнітні поля протилежної полярності розтягуються і притискаються разом, створюючи умови для вибухового магнітного перез'єднання. Якщо AR3599 вибухне, сонячний спалах буде геоефективним, оскільки сонячна пляма звернена прямо до Землі", — пояснюють фахівці.
Магнітні бурі на Землі протягом 8-18 березня
За даними графіку сонячної активності, який було оновлено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення в кінці першої та частині другої декади весняного місяця.
Наразі, 8 березня, на Землі тримається геомагнітний шторм 6 балів. Він має вирувати й 9 березня, але знизить свій вплив до 5 балів.
Вже протягом 10-18 березня не передбачається будь-якого магнітного коливання.
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