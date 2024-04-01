Магнітна буря турбує Землю: якої вона потужності та коли завершиться

Вчені очікували радіаційний шторм

Деякі астросиноптики кажуть, що вибух, який відбувся на Сонці, ніяк не вплинув на нашу планету. Однак інші запевняють — на Землі вирує 5-бальна магнітна буря.

Як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячна пляма AR3615, яка вибухнула 30 березня, спричинила спалах класу Х. Ця подія ніяк не відобразилась на магнітосфері Землі.

За словами астросиноптиків, спочатку здавалося, що вибух спричинить сонячну радіаційну бурю. AR3615 має міцний магнітний зв’язок із Землею. Уламки від вибуху повинні були повернутися до нашої планети. Однак цього не сталося, тому ймовірність радіаційної штормової бурі знизилась до мінімуму.

Магнітні бурі на Землі 1-7 квітня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі на цьому тижні.

Наразі, 1 квітня, тримається магнітна буря 5 балів, яка вже 2 квітня знизиться до "зеленого" рівня.

Через день на Землі вируватиме невелике збурення 4 балів, яке прогнозується 4 та 5 квітня. Однак після того, до 7 квітня, не відбудеться будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку квітня.