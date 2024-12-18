Трамп побачив "прогрес" у справі України: названо три можливі причини

Аналітик спробував пояснити настрої політика

Новообраний президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що працює над припиненням війни Росії проти України та вже має невеликий прогрес. На його думку можуть впливати три моменти.

Про це в ефірі програми "Зараз!" на YouTube-каналі Telegraf UA розповів безпековий аналітик Тарас Жовтенко. Хоча зрозуміти Трампа, за його словами, важко, через його популізм та самозакоханість, аналітик вказав на три важливі зміни.

Перше — це зустріч Трампа в Парижі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Макроном Еманюелем Макроном. Після цього Трамп почав особисто коментувати події навколо України, бо раніше це робило лише його оточення.

"Очевидно те що він почув від Макрона, те що він почув від Зеленського, стало для нього уже таким першим прогресивним кроком", — пояснив Жовтенко.

Адже до цієї зустрічі інформація про готовність України до переговорів доходила до Трампа опосередковано, через його оточення. Для нового президента США було важливо почути це особисто.

"Для нього така опосередкована трансляція того, що ми готові до переговорів, готові до певних компромісі в певних питаннях … для нього більше важить, коли про це говорять йому особисто, він чує і бачить співрозмовника. Очевидно це для нього був такий досить серйозний крок вперед", — зазначив Жовтенко.

Другий момент, який виділив аналітик, це те, що Трамп особисто почав дізнаватися дані розвідки та іншу інформацію про Україну вже зараз, хоча офіційно він ще не став президентом. Попри це він приділяє вивченню питання війни РФ проти нашої країни багато уваги.

"Трамп очевидно регулярно слухає брифінги американської розвідки, де він дізнається інформацію, яка точно не циркулювала у відкритих джерелах. Це теж доповнює його картинку реальності", — сказав аналітик.

Третій момент, який він відніс до позитивних у сприйнятті Трампа — те, що, як кажуть його помічники, зокрема майбутній спецпредставник по Україні відставний генерал Кіт Келлог та майбутній радник Трампа з питань нацзбезпеки Майк Волтц, зараз представники Трампа починають більш тісне спілкування з усіма сторонами, які будуть залучені до мирних переговорів. Головна мета такого спілкування зібрати інформацію, яка буде передана особисто Трампу. Вивчивши ці дані, він робитиме заяви та прийматиме рішення.

"Трамп сам зізнався, що він знаходиться в процесі концептуального осмислення свого майбутнього мирного плану … Лише зараз, коли він заглиблюється в проблему особисто і починає особисто спілкуватися з представниками сторін, раптом виявляється, що все набагато складніше ніж він собі уявляв. Ну і відповідно звідси пішов оцей невеликий прогрес, тому що Дональд Трамп сам почав розуміти, що він тільки зараз починає формувати власне об'єктивне бачення цієї ситуації", — резюмував Жовтенко.

Як розповідав "Телеграф", Кіт Келлог, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, відвідає Київ на початку січня. Також він відвідає кілька інших європейських столиць.