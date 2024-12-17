"Реал" — "Пачука": де і коли дивитись фінал Міжконтинентального кубка

Великий матч відбудеться у Катарі

У середу, 18 грудня, у Досі (Катар) відбудеться фінал Міжконтинентального кубка-2024 з футболу. Напередодні тут визначили найкращих футболістів року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У прямому етері в Україні матч "Реал" — "Пачука" в Україні ексклюзивно покаже платформа setantasports.com. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Поєдинок "Реал" — "Пачука" пройде на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі о 19:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку на setantasports необхідно мати підписку.

2024 року в Міжконтиненальному кубку брали участь 6 команд — чемпіони клубних турнірів кожної з шести конфедерацій. Іспанський "Реал" починає відразу з фіналу, а ось мексиканській "Пачуці" довелося зіграти два матчі — перемоги над "Ботафого" (Бразилія) та "Аль-Ахлі" (Єгипет). Додамо, що "Реал" потрапив на міжконтинентальний кубок, перемігши італійську "Аталанту" у Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, вже наступного року Клубний чемпіонат світу з футболу вперше пройде у новому форматі із 32 клубами. У грудні 2024 року відбулося жеребкування КЧМ-2025.