Священники УПЦ МП не дозволили занести до храму тіло загиблого військового: скандал на Волині

Настоятель храму Святителя Василія Великого Православної церкви України у Старій Вижівці не дозволив занести тіло воїна у храм.

Священники УПЦ МП не дозволили занести до церкви тіло воїна Василя Солодухи, який загинув за всіх нас на фронті. Чин похорону звершували під ворітьми.

Про випадок розповіла на своєму фейсбуці Olena Chebeliuk. Інцидент трапився у селі Смолярі, що на Ковельщині у Волинській області 16 грудня.

Обряд поховання тіла Героя проводили українські священники, з Православної церкви України. Та єдина церква у цьому селі — досі у підпорядкування УПЦ МП.

"І труну з тілом воїна, священників ПЦУ, які приїхали відспівати його, рідних і сотні людей, які прийшли на похорон, місцевий піп і тупі прихожани не пустили до церкви…", — йдеться у повідомленні.

Коли процесія дійшла до храму та зупинилася перед ним, кілька людей закрило собою ворота, показуючи, що не дадуть внести на територію тіло Героя. Напередодні, як пише місцева журналістка Валентина Блінова, до матері полеглого військового підходили священник місцевої церкви та Старовижнівський селищний голова. Вони просили стареньких батьків загиблого відмовитись від ідеї, щоб Василя відспівували священники української ПЦУ. Та батьки відмовились. Тож занести тіло Героя не дозволили і поховання проводили перед зачиненими ворітьми.

Також раніше "Телеграф" також писав про те, що довкола поховань Героїв на Лісовому цвинтарі Києва знову вирують скандали. Нова спроба згладити конфліктну ситуацію щодо "уніфікації" могил завершилась сварками.