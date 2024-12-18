Черговий російський танкер подав сигнал лиха — він дрейфує у Тихому океані

У судна зламався головний двигун

Четвертий за тиждень російський танкер – "Меркурій" – подав сигнал лиха в районі Курильських островів. Через технічну несправність судно лягло в дрейф у Тихому океані.

На борту танкера перебуває 19 людей екіпажу, але загрози їхньому життю нібито немає. Про це повідомляє прес-служба МНС у Сахалінській області.

Відомо, що у російського танкера "Меркурій" сталася поломка головного двигуна за 50 кілометрів на північний схід від острова Сімушир. Через це судно відхилилося від курсу і почало дрейфувати в Тихому океані.

Танкер "Меркурій" прямував до Владивостока, але раптово втратив хід через зупинку двигуна. Капітан подав сигнал лиха, але до них на допомогу вирушили рятувальники на судні "Рубін" лише у середу, 18 грудня.

Танкер мають відбуксирувати до найближчого порту. Ситуація перебуває під контролем транспортної прокуратури РФ. Причини події не розголошуються.

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські судна. Йдеться про танкери "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". Інцидент стався на відстані близько 7 км. від берега. У момент аварії у морі спостерігався сильний шторм. Хвилювання моря сягало 7 балів.

У танкера "Волгонафта 212" хвилями поламало носа, після цього він сів на мілину. А другому судну хвилями розрубало корму, внаслідок чого воно лягло в дрейф.

На борту танкерів могло вміщуватись сукупно до 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Частина з них внаслідок аварії вилилася в море.

Вже 17 грудня ще один російський танкер "Волгонефть-109", завантажений мазутом, подав сигнал лиха біля порту Кавказ у Чорному морі. Капітан повідомив, що у судна, яке перевозило 4000 тонн мазуту, порушено герметичність четвертого вантажного танка, але герметичність корпусу не порушено і мазут у воду не витікає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Анапі, після аварії російських танкерів, почалася екологічна катастрофа. Тут через забруднення узбережжя нафтопродуктами запровадили режим НС.