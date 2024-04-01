Магнитная буря беспокоит Землю: какой она мощности и когда завершится

Ученые ожидали радиационный шторм

Некоторые астросиноптики говорят, что произошедший на Солнце взрыв никак не повлиял на нашу планету. Однако другие уверяют — на Земле бушует 5-балльная магнитная буря.

Как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечное пятно AR3615, которое взорвалось 30 марта, вызвало вспышку класса Х. Это событие никак не отразилось на магнитосфере Земли.

По словам астросиноптиков, сначала казалось, что взрыв повлечет за собой солнечную радиационную бурю. AR3615 имеет прочную магнитную связь с Землей. Обломки от взрыва должны были возвратиться к нашей планете. Однако этого не произошло, поэтому вероятность радиационной штормовой бури снизилась до минимума.

Магнитные бури на Земле 1-7 апреля

Согласно графику, опубликованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури на этой неделе.

В настоящее время 1 апреля держится магнитная буря 5 баллов, которая уже 2 апреля снизится до "зеленого" уровня.

Через день на Земле будет бурлить небольшое возмущение 4 баллов, которое прогнозируется 4 и 5 апреля. Однако после того, до 7 апреля, не произойдет каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в начале апреля.