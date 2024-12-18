У РНБО розповіли, скільки північнокорейців вже вбито та поранено на фронті

Через Путіна Кім Чен Ин виглядатиме слабким, зазначили у ЦПД

Глава Росії Володимир Путін витрачає на залучення у свою війну проти України величезні кошти, проте командири його армії незадоволені поповненням. На фронті вже загинуло та було поранено значну кількість північнокорейських бійців.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко назвав втрати вбитими та пораненими серед військових КНДР — це вже понад 200 людей. При цьому росіяни намагаються приховати поганий рівень підготовки корейців та втрати серед них шляхом швидкої евакуації. Проте мережею ширяться відео їх невдач та тіл їхніх загиблих.

"Репутація "страшного диктатора з ядерною кнопкою і великою армією", яку Кім Чен Ин та його пропагандисти будували протягом багатьох років, зараз страждає від командирів російської армії. Вони не цінують життя військових КНДР. Більше того, росіяни відверто незадоволені наявністю корейців, які не розуміють мови і є "відверто тупими", на думку російських командирів. Тому їх підготовка до ведення сучасної війни є низькою, і їх кидають в піхотні штурми з посадок, інколи разом з росіянами", — описав ситуацію Коваленко.

Керівник ЦПД додав, що Китай намагається медійно не висвітлювати участь військових КНДР в боях за Курську область. Однак інформація про невдачі армії Кім Чен Ина все більше з'являтиметься в азійських та західних медіа.

"Через Путіна Кім Чен Ин виглядатиме слабким", — констатував Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни погано навчають своїх північнокорейських союзників. Бійці КНДР не бояться дронів і не тікають від них, що часто призводить до їхньої гибелі.