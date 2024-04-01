"Голоси з фронту": у Новому Орлеані можна поговорити з ШІ-проєкціями ветеранів 2 світової

ШІ-образи людей не тільки говорять їхніми словами, вони мають міміку та рухи, що створює ефект живої розмови

В Україні Друга світова війна забрала чимало життів. Десятиліття по її закінченню в живих лишилося мало свідків та учасників тих жахливих подій. Така ж ситуація і в США. Для збереження пам'яті Національний музей Другої світової війни в Новому Орлеані використав ШІ (штучний інтелект), щоб дозволити відвідувачам вести віртуальні розмови з ветеранами Другої світової війни та тими, хто вижив.

Про це розповідається на сайті музею. Експозиція "Голоси з фронту" стала частиною нової виставки. На виставці представлено 18 людей, які були опитані, їхні відповіді записані та проіндексовані за допомогою ШІ. Відвідувачі можуть підійти до консолі, вибрати, з ким вони хочуть "поговорити", і поставити запитання. Кожне інтерв’ю експозиції включає до 1000 запитань про життя об’єкта та досвід війни.

Система штучного інтелекту розпізнає елементи запитання відвідувача та зіставляє його з найбільш релевантною попередньо записаною відповіддю опитуваного. Це дозволяє відвідувачам вести розмови з діячами Другої світової війни нібито в реальному часі.

Серед тих, хто представлений у "Голосах з фронту":

лауреат Почесної медалі Гершель Вудро "Вуді" Вільямс, який помер у 2022 році;

робітниця авіазаводу Грейс (Джанота) Браун;

пілот бомбардувальника "Кривава Сотня" Джон "Лакі" Лакаду;

водій 6888-го батальйону Центральної поштової служби Ромей (Джонсон) Девіс тощо.

Метою виставки є збереження розповідей і досвіду ветеранів Другої світової війни та тих, хто вижив, до того, як усі вони помруть. З понад 16 млн американців, які служили, лише близько 119 550 були живі станом на минулий рік. З 18 опитаних і представлених на виставці людей троє померли, не встигнувши побачити себе на екрані.

Раніше "Телеграф" розповідав про знайдену біля берегів Таїланду химеру. Це дальній родич акул, який зазвичай не шкідливий для людини.