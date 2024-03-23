Має величезну голову та очі: невідому химеру знайшли біля берегів Таїланду (фото)

Хімери мають моторошний вигляд при певному освітленні, хоча зазвичай вони нешкідливі для людей

Біля узбережжя Таїланду виловили представника раніше невідомого виду химер. Ці далекі родичі акул мешкають на великих глибинах, тому рідко потрапляють на очі людям.

Як пише Livescience, статтю про відкриття нового виду було оприлюднено в журналі Raffles Bulletin of Zoology на початку березня поточного року.

Риба отримала назву Chimaera supapae, на честь місцевої дослідниці Супап Монколпрасіт, яка присвятила своє життя дослідженню хрящових риб. Відмінною рисою цього виду є його величезна голова, яка займає близько 30% всього тіла і дуже великі очі, щоб бачити в непроглядній темряві.

Зазначається, що мертвий самець-підліток був відловлений на глибині близько 770 метрів під час донного тралення в Андаманському морі.

Загалом у світі налічується понад 50 видів химер, а найбільші можуть досягати до 2 метрів завдовжки. Знайдена риба виявилася значно меншою — лише 53 сантиметри, але очевидно, що вона в силу свого юного віку могла б вирости до більших розмірів.

Chimaera supapae

Відповідно до сучасної філогенетики химери є далекими родичами схилів і акул, проте їхній спільний предок міг проживати понад 380 мільйонів років тому в девонському періоді. Тобто приблизно в той же час, як перші хребетні тварини вийшли на сушу.

Як повідомлялося раніше, вчені, які проводили дослідження у Чорнобилі, виявили, що місцеві нематоди виявилися несприйнятливими до впливу радіації.