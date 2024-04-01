"Голоса с фронта": в Новом Орлеане можно поговорить с ИИ-проекциями ветеранов 2 мировой

ИИ-образы людей не только говорят их словами, они имеют мимику и движения, что создает эффект живого разговора

В Украине Вторая мировая война унесла немало жизней. Спустя десятилетия по ее окончанию в живых осталось мало свидетелей и участников тех ужасающих событий. Такая же ситуация и в США. Для сохранения памяти Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане использовал ИИ (искусственный интеллект), чтобы позволить посетителям вести виртуальные разговоры с ветеранами Второй мировой войны и выжившими.

Об этом рассказывается на сайте музея. Экспозиция "Голоса с фронта" стала частью новой выставки. На выставке представлено 18 человек опрошенных, их ответы записаны и проиндексированы с помощью ИИ. Посетители могут подойти к консоли, выбрать, с кем они хотят поговорить, и задать вопрос. Каждое интервью экспозиции включает в себя до 1000 вопросов о жизни объекта и опыте войны.

Система искусственного интеллекта распознает вопросы вопроса посетителя и сопоставляет его с наиболее релевантным предварительно записанным ответом опрашиваемого. Это позволяет посетителям разговаривать с деятелями Второй мировой войны якобы в реальном времени.

Среди тех, кто представлен в "Голосах с фронта":

лауреат Почетной медали Хершель Вудро "Вуди" Уильямс, скончавшийся в 2022 году;

работница авиазавода Грейс (Джанота) Браун;

пилот бомбардировщика "Кровавая Сотня" Джон "Лаки" Лакаду;

водитель 6888-го батальона Центральной почтовой службы Ромэй (Джонсон) Дэвис и т.д.

Целью выставки является сохранение рассказов и опыта ветеранов Второй мировой войны и выживших до того, как все они умрут. Из более 16 млн служащих американцев лишь около 119 550 были живы по состоянию на прошлый год. Из 18 опрошенных и представленных на выставке людей трое скончались, не успев увидеть себя на экране.

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