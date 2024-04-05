Рус

На Землі панує тиша чи магнітна буря? Вчені дали прогноз на найближчий час

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вплив геомагнітної активності на людину Новина оновлена 05 квітня 2024, 10:25
Вплив геомагнітної активності на людину. Фото Відкриті джерела

Астросиноптики попереджають про "червоні" коливання

За прогнозом астросиноптиків, наразі сонячна активність знаходиться на мінімумі, тому до 8 квітня не передбачається будь-яких коливань. Однак інші впевнені, що наша планета в лапах геомагнітного шторму.

Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, низька сонячна активність пов'язана з тим, що світило повернулось до Землі стороною, на якій немає плям. А пляма AR3615 вже не є великою загрозою для створення бурі.

"Відтепер до сонячного затемнення, 8 квітня, не прогнозується жодних сонячних бур", — резюмували вчені.

Магнітні бурі на Землі 1-7 квітня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі на цьому тижні.

Наразі, 5 квітня, тримається магнітна буря 6 балів, яка вже 6 квітня знизиться до "зеленого" рівня.

Після того, до 10 квітня, не відбудеться будь-яких коливань, вище "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що науковці розробили концепцію для видобутку води на Марсі.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік