На Землі панує тиша чи магнітна буря? Вчені дали прогноз на найближчий час

Астросиноптики попереджають про "червоні" коливання

За прогнозом астросиноптиків, наразі сонячна активність знаходиться на мінімумі, тому до 8 квітня не передбачається будь-яких коливань. Однак інші впевнені, що наша планета в лапах геомагнітного шторму.

Як повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, низька сонячна активність пов'язана з тим, що світило повернулось до Землі стороною, на якій немає плям. А пляма AR3615 вже не є великою загрозою для створення бурі.

"Відтепер до сонячного затемнення, 8 квітня, не прогнозується жодних сонячних бур", — резюмували вчені.

Магнітні бурі на Землі 1-7 квітня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі на цьому тижні.

Наразі, 5 квітня, тримається магнітна буря 6 балів, яка вже 6 квітня знизиться до "зеленого" рівня.

Після того, до 10 квітня, не відбудеться будь-яких коливань, вище "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що науковці розробили концепцію для видобутку води на Марсі.