Скільки часу треба, аби обійти Марс пішки: дослідження розкрило цікаві деталі

Це загалом залежить від низки факторів

Людство завжди мріяло про Марс, і NASA має амбітні плани відправити туди астронавтів протягом наступних десятиліть. Утім, чи можна обійти цю планету пішки та скільки часу піде на це.

Як повідомляє Space, нове дослідження виявило цікаві подробиці щодо цього. Утім, відповідь не така проста, як може здатися на перший погляд. Вона залежить від низки факторів, включаючи швидкість руху, періоди відпочинку та місцевість.

Які основні параметри впливають на обхід Марса

Так, Ердал Їгіт, доцент кафедри фізики та астрономії в Університеті Джорджа Мейсона, розповів, що для обходу Марса можуть знадобитися два основних параметри: швидкість руху і відстань, яку треба пройти. За даними досліджень, якщо людина пройде вздовж екватора Марса, вона подолає приблизно 21 400 км. Проте, якщо обрати маршрут через полюси, ця відстань зменшиться до близько 21 200 км. Однак, холод на полюсах може стати серйозним викликом для астронавтів.

Щодо швидкості, середня швидкість руху людини на Марсі складе приблизно майже 5 км на годину. Це враховується за умови, що астронавт пересувається з важким снарядженням та в скафандрі. Отже, якщо астронавт міг би подорожувати безперервно, обійти Марс пішки зайняло б близько 4290 годин. Це означає, що на подорож знадобиться близько 174 марсіанських днів, які тривають близько 24,7 години.

Утім, потрібно врахувати перерви на відпочинок та їжу. Якщо астронавт буде спати приблизно 8 годин на ніч, це додасть ще 56 марсіанських днів до подорожі. Крім того, на перерви на їжу, відпочинок та інші потреби може піти ще 30-35 додаткових днів.

Таким чином, загальна тривалість подорожі може скласти принаймні 265 марсіанських днів. Це становить приблизно 40% марсіанського року.

Хоча ідея обходу Марса пішки може здатися фантастичною, вона відкриває багато цікавих аспектів подорожі на цю планету. І хоча така подорож малоймовірна в найближчому майбутньому, вона може стати реальністю завдяки розвитку космічних технологій.

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