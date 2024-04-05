На Земле царит тишина или магнитная буря? Ученые дали прогноз на ближайшее время

Астросиноптики предупреждают о "красных" колебаниях

По прогнозу астросиноптиков, в настоящее время солнечная активность находится на минимуме, поэтому до 8 апреля не предполагается каких-либо колебаний. Однако другие уверены, что наша планета находится в лапах геомагнитного шторма.

Как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather, низкая солнечная активность связана с тем, что светило вернулось к Земле стороной, на которой нет пятен. А пятно AR3615 уже не представляет большой угрозы для создания бури.

"Отныне до солнечного затмения, 8 апреля, не прогнозируется никаких солнечных бурь", — резюмировали ученые.

Магнитные бури на Земле 1-7 апреля

Согласно графику, опубликованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури на этой неделе.

В настоящее время, 5 апреля, держится магнитная буря 6 баллов, которая уже 6 апреля снизится до "зеленого" уровня.

После того, до 10 апреля, не произойдет каких-либо колебаний, выше "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые разработали концепцию для добычи воды на Марсе.