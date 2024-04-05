Укр

На Земле царит тишина или магнитная буря? Ученые дали прогноз на ближайшее время

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воздействие геомагнитной активности на человека
Воздействие геомагнитной активности на человека. Фото Открытые источники

Астросиноптики предупреждают о "красных" колебаниях

По прогнозу астросиноптиков, в настоящее время солнечная активность находится на минимуме, поэтому до 8 апреля не предполагается каких-либо колебаний. Однако другие уверены, что наша планета находится в лапах геомагнитного шторма.

Как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather, низкая солнечная активность связана с тем, что светило вернулось к Земле стороной, на которой нет пятен. А пятно AR3615 уже не представляет большой угрозы для создания бури.

"Отныне до солнечного затмения, 8 апреля, не прогнозируется никаких солнечных бурь", — резюмировали ученые.

Магнитные бури на Земле 1-7 апреля

Согласно графику, опубликованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури на этой неделе.

В настоящее время, 5 апреля, держится магнитная буря 6 баллов, которая уже 6 апреля снизится до "зеленого" уровня.

После того, до 10 апреля, не произойдет каких-либо колебаний, выше "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые разработали концепцию для добычи воды на Марсе.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График