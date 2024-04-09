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Сонце вирішило перепочити: чи готуватись до магнітних бур протягом тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Главком

На графіку немає "червоних" днів

Найближчими днями очікується мінімальна сонячна активність. Астросиноптики не прогнозують великих магнітних бур.

Прогноз геомагнітної активності на 9-10 квітня 2024 року було оприлюднено в Центрі прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Згідно зі прогнозом, у вівторок, 9 квітня передбачається невелике збурення 4 балів (жовтий рівень). А вже 10 квітня її сила піде на спад, тому очікується "зелений" рівень коливань, тобто мінімальна сонячна активність.

Магнітні бурі на Землі 8-12 квітня

Згідно з графіком, який було оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі на цьому тижні.

Наразі, 9 квітня, вирує невелике збурення 4 балів, яке протримається 10 квітня.

Після того, до 12 квітня, не відбудеться будь-яких коливань, вище "оранжевого" та "червоного" рівнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків щодо погоди в Україні на початку цього тижня. В деяких регіонах очікується хмарність.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік