Солнце решило отдохнуть: готовиться ли к магнитным бурям в течение недели

На графике нет "красных" дней

В ближайшие дни ожидается минимальная солнечная активность. Астросиноптики не прогнозируют больших магнитных бурь.

Прогноз геомагнитной активности на 9-10 апреля был обнародован в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно прогнозу, во вторник, 9 апреля предполагается небольшое возмущение 4 баллов (желтый уровень). А уже 10 апреля ее сила пойдет на убыль, потому ожидается "зеленый" уровень колебаний, то есть минимальная солнечная активность.

Магнитные бури на Земле 8-12 апреля

Согласно графику, опубликованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитные бури на этой неделе.

Сейчас, 9 апреля, бурлит небольшое возмущение 4 баллов, которое продержится 10 апреля.

После того, до 12 апреля, не произойдет каких-либо колебаний, выше "оранжевого" и "красного" уровней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков по погоде в Украине в начале этой недели. В некоторых регионах ожидается дождь.