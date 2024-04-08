Сонячне затемнення почалося: кому пощастило побачити особисто і де дивитися іншим (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Повне затемнення триватиме близько 4 хвилин
У понеділок, 8 квітня, мешканці деяких частин Північної Америки змогли спостерігати довгоочікуване багатьма аматорами астрономії явище. Так у цей день пройшло перше у 2024 році повне сонячне затемнення.
Побачити це явище можуть у північній частині Мексики, 15 штатах США, а також у західній Канаді. Цього дня Місяць пройде біля Землі таким чином, щоб на своєму шляху перетнутися з траєкторією Сонця й повністю його закрити.
Хоча жителі Європи, включаючи Україну, побачити явище на власні очі не зможуть, але вони можуть подивитися на нього в прямій трансляції, яка проводиться на сайті NASA.
Відеотрансляція NASA почалася о 20:00 за київським часом, а пік затемнення припав на 20:18. У деяких регіонах планети побачити його можна буде до 23.52.
Тим часом у мережі вже почали ділитися яскравими відеозаписами того, яким було затемнення цього року.
Примітно, що наступне повне сонячне затемнення відбудеться лише у серпні 2026 року, тобто побачити такі ж кадри можна буде лише за два роки.
Повні сонячні затемнення у найближчі 10 років:
- 12 серпня 2026;
- 2 серпня 2027;
- 22 липня 2028 року;
- 25 листопада 2030;
- 30 березня 2033;
- 20 березня 2034 року.
Як повідомлялося раніше, у суботу, 6 квітня, жителі Одеси спостерігали незвичайне атмосферне явище – сонячне гало. Яке є дуже рідкісною оптичною ілюзією.