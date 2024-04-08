Сонячне затемнення почалося: кому пощастило побачити особисто і де дивитися іншим (відео)

Повне затемнення триватиме близько 4 хвилин

У понеділок, 8 квітня, мешканці деяких частин Північної Америки змогли спостерігати довгоочікуване багатьма аматорами астрономії явище. Так у цей день пройшло перше у 2024 році повне сонячне затемнення.

Побачити це явище можуть у північній частині Мексики, 15 штатах США, а також у західній Канаді. Цього дня Місяць пройде біля Землі таким чином, щоб на своєму шляху перетнутися з траєкторією Сонця й повністю його закрити.

Хоча жителі Європи, включаючи Україну, побачити явище на власні очі не зможуть, але вони можуть подивитися на нього в прямій трансляції, яка проводиться на сайті NASA.

Відеотрансляція NASA почалася о 20:00 за київським часом, а пік затемнення припав на 20:18. У деяких регіонах планети побачити його можна буде до 23.52.

Тим часом у мережі вже почали ділитися яскравими відеозаписами того, яким було затемнення цього року.

Примітно, що наступне повне сонячне затемнення відбудеться лише у серпні 2026 року, тобто побачити такі ж кадри можна буде лише за два роки.

Повні сонячні затемнення у найближчі 10 років:

12 серпня 2026;

2 серпня 2027;

22 липня 2028 року;

25 листопада 2030;

30 березня 2033;

20 березня 2034 року.

Як повідомлялося раніше, у суботу, 6 квітня, жителі Одеси спостерігали незвичайне атмосферне явище – сонячне гало. Яке є дуже рідкісною оптичною ілюзією.