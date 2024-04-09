Березень 2024 став найспекотнішим за історію спостережень: де було найтепліше

Вже десять місяців температура б'є рекорди

Березень 2024 року став найтеплішим у світі за всю історію спостережень. Середня температура повітря на поверхні ERA5 склала 14,14°C, що 0,10°C вище за попередній максимум, встановлений у березні 2016 року.

Кліматологи зазначають, що це був десятий місяць поспіль, коли середня температура перевищувала всі попередні рекорди за відповідний місяць року. Середня глобальна температура за останні 12 місяців також є найвищою в історії спостережень, перевищуючи середні показники як за 1991-2020 рр., так і за доіндустріальний період 1850-1900 рр.

В Європі температурний рекорд побитий не був — найтеплішим все ще лишається березень 2014 року. При цьому температура була на 2,12 °C вищою за середній показник 1991-2020 рр. Найтепліший березень за історію вимірювань зафіксували у Німеччині, Нідерландах, в Хорватії, Латвії та Молдові також свідчили про рекордні показники.

Температура за межами Європи також була високою. Рекордні температури фіксували в Північній Америці, Гренландії, східній Росії, Центральній та Південній Америці (особливо над Венесуелою), Африці, південній частині Австралії та частині Антарктиди.

Температури нижчі за середні зафіксовані у західному Сибіру, на заході США у центральній Канаді, на постраждалих від дощів заході та півночі Австралії, на півдні Чилі та Аргентини, а також частині Антарктиди.

Раніше "Телеграф" повідомляв про посуху та високі температури в Африці стали одним із чинників здорожчання какао-бобів та шоколаду. Також причинами є хвороби рослин.