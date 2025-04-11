Не з'явився до ТЦК, бо не зміг залишити хвору матір: який строк отримав чоловік

Обвинуваченому нібито не пояснили, що висновок ВЛК можна оскаржити

У Полтавській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний не з'явився по "бойовій" повістці.

Про це стало відомо з вироку Хорольського районного суду. Слідство встановив, що чоловік отримав повістку про явку до ТЦК та СП для призову за мобілізацією. Проте 11 жовтня 2024 року без поважних причин не з'явився у вказаний час.

У судовому засіданні громадянин визнав свою вину та щиро розкаявся. Обвинувачений повідомив, що повістку для уточнення даних отримала його мати, але він сам прийшов у вказаний день та час до ТЦК.

Також зазначив, що раніше, ще під час навчання в училищі, його не поставили на військовий облік, оскільки він вчився в інтернаті за спеціальною програмою для осіб із розумовою відсталістю.

Як розповів військовозобов'язаний, що 10 жовтня 2024 року він з’явився до ТЦК. У той же день пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), хоча мав на це три дні. Весь час його супроводжували представники ТЦК. Вони повідомили йому, що слід готуватися до відправки у військову частину.

Під час проходження ВЛК йому ніхто не пояснив, що можна оскаржити висновок комісії, хоча його визнали придатним до служби. При цьому чоловік має серйозні тілесні ушкодження і є потерпілим у певній кримінальній справі.

Увечері 10 жовтня йому вручили "бойову" повістку з вимогою з’явитися наступного дня для відправки до частини.

Чоловік пояснив причини неявки, зазначив, що живе з матір’ю, яка потребує постійного догляду через стан здоров’я. Проте вона відмовляється проходити медобстеження в Полтаві, тому він не може надати суду відповідні документи. Через холодний сезон і відключене газопостачання він не міг залишити матір саму вдома.

Показання обвинуваченого

Суд, враховуючи обставини справи, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Однак його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк один рік.

Вирок суду

Раніше "Телеграф" писав, що у Кіровоградській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через догляд за хворою дитиною. Обвинувачений стверджував, що син має вади розвитку та потребує постійного медичного нагляду.