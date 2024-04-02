В Україні дорожчає шоколад: у чому причина і до чого готуватися ласунам

Кондитерам доведеться шукати вихід із ситуації, що склалася

В Україні ціни на какао-боби за останні три місяці злетіли в 2,5 рази — з 4 до 10 тисяч доларів за тонну. Це означає, що шоколад та вироби з нього дорожчатимуть у найближчий рік точно.

Про це йдеться у передачі "Телеграф Про Гроші" з Денисом Безлюдьком та Олександром Крамаренком. За словами експертів, це наймасштабніша криза і таких цін на какао-боби не було ніколи.

До цього суттєве подорожчання сировини для шоколаду було зафіксовано у 1977 році до більш ніж 5 тисяч доларів за тонну. Нині зростання цін пов’язані з тим, що у цю галузь не надходило достатнього фінансування, а більшість виробництва какао-бобів припадала на дві африканські країни.

"Там (в Африці) рослини почали хворіти, почалася посуха і 2024 теж буде посушливим. Тому я думаю, що 10 тисяч доларів ще не межа", — сказав Денис Безлюдько.

За словами Олександра Крамаренка, урожай какао-бобів у попередні два роки був вкрай малий. І якщо після кожного сезону створювався певний запас урожаю, щоб використати його для компенсації нестачі какао-бобів, то зараз такого запасу немає.

"Крім двох основних країн-виробників какао-бобів Кот-д’Івуару та Гани є ще дві країни — Нігерія та Камерун. На них припадає 73% виробництва какао-бобів. У них однаковий клімат, отже, і страждають вони однаково", — сказав Олександр Крамаренко.

2024 року Україна увійшла до трійки найбільших експортерів-постачальників шоколадних виробів до ЄС. Перші дві позиції лідерів за Великою Британією та Швейцарією. Але розширювати посівні поля для вирощування какао-бобів складно, тому що тропічними лісами, де вони ростуть, опікуються "зелені". Тому ціни на шоколадні вироби в Україні й не тільки зростатимуть.

"Тобто шоколад подорожчав через Гретту Тумберг", — пожартував Денис Безлюдько.

Але, за його словами, кондитери хитруватимуть. Вже зараз плитка шоколаду, яка важила раніше за 100 грамів, важить 90-80 грамів. Експерти впевнені, що надалі вміст какао-бобів у шоколаді стане набагато меншим і вага також зменшиться.

"Пропонуватимуть молочний шоколад, у якому вміст какао набагато менше", — говорить Олександр Крамаренко.

Також експерти не виключають, що влітку розпочнеться рекламна кампанія, яка просуватиме шоколад із печивом, горіхами та іншими добавками.

"Підсумуємо. Шоколад буде, але буде дорожче. Це не кінець солодкого життя. Але ласунам доведеться або більше заробляти, або менше витрачати", — кажуть експерти.

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