Март 2024 стал самым жарким за историю наблюдений: где было теплее всего

Уже десять месяцев температура бьет рекорды

Март 2024 стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности ERA5 составила 14,14°C, что 0,10°C выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года.

Климатологи отмечают, что это был десятый месяц подряд, когда средняя температура превышала все предыдущие рекорды за соответствующий месяц года. Средняя глобальная температура за последние 12 месяцев также является самой высокой в истории наблюдений, превышая средние показатели как за 1991-2020 гг., так и за доиндустриальный период 1850-1900 гг.

В Европе температурный рекорд побит не был — самым теплым по-прежнему остается март 2014 года. При этом температура была на 2,12 °C выше среднего показателя 1991-2020 гг. Самый теплый март за историю измерений зафиксировали в Германии, Нидерландах, в Хорватии, Латвии и Молдове также свидетельствовали о рекордных показателях.

Температура за пределами Европы тоже была высокой. Рекордные температуры фиксировались в Северной Америке, Гренландии, восточной России, Центральной и Южной Америке (особенно над Венесуэлой), Африке, южной части Австралии и части Антарктиды.

Температуры ниже среднего зафиксированы в западной Сибири, на западе США в центральной Канаде, на пострадавших от дождей западе и севере Австралии, на юге Чили и Аргентины, а также части Антарктиды.

Ранее "Телеграф" сообщал о засухе и высоких температурах в Африке стали одним из факторов удорожания какао-бобов и шоколада. Также причинами являются заболевания растений.