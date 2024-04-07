Вчені придумали, як виростити нову печінку прямо в тілі пацієнта

Технологія не вирішить усі проблеми, але допоможе розібратися з нестачею донорів

Перша у світі людина отримала експериментальне лікування під час якого їй спробують виростити нову печінку. При цьому йдеться не про пересадку, а про вирощування печінки прямо у його тілі.

Як повідомляє Nature, операція була проведена 25 березня компанією LyGenesis. Пацієнт почувається добре і вже був виписаний із лікарні.

Зазначається, що цей експеримент стане першим кроком на шляху лікування людей, які відмовили печінку, але не потрапили на процедуру трансплантації.

Ідея дослідників полягає в тому, щоб ввести здорові клітини донора у лімфатичний вузол у верхній частині живота пацієнта з недостатністю. Очікується, що за кілька місяців клітини почнуть розмножуватися, захоплять лімфатичний вузол і створять структуру, яка виконуватиме функції печінки.

Враховуючи критичний дефіцит донорів у США, LyGenesis створює метод, який би дозволив використовувати донорську печінку, навіть якщо сумісного пацієнта не знайшлося. У такому разі донорські клітини будуть введені в лімфатичний вузол, який, на думку вчених, найкраще підходить для вирощування мініпечінки.

При цьому є всі підстави вважати, що клітини не зростатимуть нескінченно, оскільки в цьому вони покладатимуться на своєрідні "сигнали тривоги" від печінки, яка вийшла з ладу. Тобто як тільки функція фільтрації крові буде стабілізована, сигнал зникне і зростання припиниться.

Втім, дослідники поки що не знають, наскільки великою буде нова печінка.

До середини наступного року вчені мають намір залучити до клінічних випробувань ще 12 осіб, щоб оцінити безпеку учасників експерименту, час зростання та якість життя після лікування. Крім того, вони хочуть зрозуміти, скільки таких мініпечінок треба для повної стабілізації пацієнта, для цього вони планують ввести клітини відразу в п’ять лімфовузлів, щоб визначити, чи допоможуть додаткові органи підвищити ймовірність успіху процедури.

Як повідомлялося раніше, у Японії тим часом проблему нестачі донорів намагаються вирішити інакше. Там виростили модифікованих поросят, чиї органи мали б підійти для пересадки людям.