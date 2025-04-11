Від Порошенка вимагають дати оцінку скандальній заяві представника "Євросолідарності"

Екскандидат у депутати від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Андрій Батюков публічно заявив, що йому не шкода цивільних українців, вбитих російськими окупантами, якщо серед їхніх родичів немає військовослужбовців. Натомість Порошенко та його партія, замість того, щоб осудити соратника, підтримали його мовчазною згодою. Про це повідомляє політичний експерт Сергій Іванов, коментуючи допис Батюкова у соцмережах.

"Мені ніколи не шкода цивільних. Кожного разу, коли гине їх якась кількість, я запитую – у скількох з них батько чи мати, чоловік чи дружина служить?" – цитує Сергій Іванов слова екскандидата в депутати від "Європейської солідарності" Андрія Батюкова.

Експерт зазначає, позиція Порошенка та його партії з цього приводу викликає обурення: за декілька днів скандалу від них не було жодної реакції на цю заяву.

"Представник "Євросолідарності" виступив за вбивство українців та їх дітей росіянами, а Порошенко підтримав його своїм мовчанням", – наголосив Іванов.

Він також звернув увагу на те, що діти Порошенка перебувають у безпеці за кордоном, тоді як звичайні українці постійно ризикують життям своїх близьких: "за логікою Батюкова, якби російська ракета прилетіла по дітях його партійного лідера, йому теж було б чхати. Але зрозуміло, що Лондон – це не Кривий Ріг і туди нічого не прилетить. І діти Порошенка, на відміну від дітей інших українців, нічим не ризикують".

"Місце таких дикунів – десь поруч із "єдиною росією", – резюмував експерт.