Конфлікт між Кличком та Ткаченком набирає обертів: проти мера подали позов у суд

Суд заблокував розширення повноважень Кличка

Окружний адміністративний суд призупинив дію рішення Київради про розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка. Суддя розглядає законність цього рішення.

Позов до суду подав голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. "Я особисто подав позов. Повідомляю про це прямо і прозоро. Буде не кулуарщина, як вони звикли. А буде Закон", — заявив Ткаченко у соцмережах.

Нагадаємо, Київська міська рада нещодавно підтримала проєкт рішення про внесення змін до деяких рішень Київради. Документ підтримали 62 депутати. Згідно з ухваленим рішенням, реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська державна адміністрація, мала відбуватися лише за підписом міського голови.

Проєкт рішення вніс мер Києва Віталій Кличко на початку березня. У пояснювальній записці до документа зазначалося, що зміни спрямовані на "забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану" та "оперативне ухвалення управлінських рішень".

Тоді керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний стверджував, що ухвалене рішення не обмежує функції Київської міської військової адміністрації.

Однак голова КМВА Тимур Ткаченко розкритикував ці зміни, звинувативши міського голову у спробі позбавити військову адміністрацію її повноважень. "Мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження – і передає це право собі, улюбленому. Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ – це не приватна компанія", — зазначав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Та це не перший конфлікт між Кличком і Ткаченком. Раніше міський голова звертався до президента Володимира Зеленського щодо діяльності очільника КМВА, скаржачись на "спроби розбалансувати владу в столиці та знищити місцеве самоврядування".

Київська міська військова адміністрація була створена після початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку її очолювали військові — Микола Жирнов та Сергій Попко. У грудні президент призначив новим головою цивільну особу — Тимура Ткаченка.

За час керівництва КМВА Ткаченко ініціював перегляд заборони на рух громадського транспорту під час повітряних тривог, перевірку маршруток, а також вирішення питання вивезення пошкоджених обстрілами автомобілів з вулиць міста.

Раніше "Телеграф" писав, що Кличко заявляв про те, що поки Президент зосереджений на проблемах, пов’язаних з війною, за його спиною, на думку Кличка, плетуть політичні інтриги.