Після зупинки фінансування USAID в одній із африканських країн розпочався страшний голод (фото)

Ці часи називаються найтемнішими в історії країни

Після різкого скорочення гуманітарної допомоги з боку Сполучених Штатів у Судані почалася нова хвиля голоду, яка вже призвела до масової загибелі дітей. У зруйнованій війною столиці країни — Хартумі — лише в одному з районів зафіксовано смерть щонайменше 12 малюків. Це сталося після того, як було припинено роботу сотень польових кухонь, що фінансувалися американськими донорами.

Про це повідомляє The New York Times, журналісти якої відвідали кілька благодійних кухонь у столиці Судану. За їхніми словами, ситуація в країні є однією з найгірших гуманітарних криз у світі за останні десятиліття. В організації Emergency Response Rooms зазначають, що понад половина населення Судану перебуває в умовах гострого голоду, а багато хто змушений харчуватись травою та листям. Американська допомога, яка раніше забезпечувала їжею 4,4 мільйона суданців, різко скоротилася після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити фінансування USAID.

Згідно з NYT, у Хартумі після січневого указу про зупинку допомоги було змушено закрити понад 300 кухонь. Волонтери на місцях повідомляють про неможливість продовжувати роботу — частину з них було вбито, інших утримують у полоні бойовики. Гуманітарні організації заявляють про колапс системи допомоги: частина американського фінансування частково відновлена, але значна частина потреб досі залишається непокритою.

"Це темна година для Судану", — заявив голова Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд, назвавши дії Вашингтона "моральним провалом". За оцінками гуманітарних організацій, для уникнення катастрофи необхідно щонайменше 12 мільйонів доларів щомісяця — наразі надходить лише незначна частина цієї суми.

Голод в Судані. Фото: The Hew York Times

Паралельно, на тлі відступу парамілітарних угруповань зі столиці, відкриваються раніше заблоковані райони. Саме там виявляють наймасовіші випадки виснаження та смерті від голоду. В East Nile районі, де нещодавно поновили контроль урядові сили, медики повідомляють про десятки випадків дитячої смертності. Дітей із виснаженням у буквальному сенсі приносять на руках — і багатьох уже не вдається врятувати.

Серед причин гуманітарної катастрофи називають не лише відсутність міжнародної допомоги, а й системні атаки на цивільне населення з боку усіх сторін конфлікту. В ООН наголошують, що обидві сторони — як урядові сили, так і бойовики Rapid Support Forces — застосовують голод як зброю війни. У багатьох районах країни гуманітарним місіям просто немає доступу через постійні обстріли й блокування територій.

Голодні діти в Судані. Фото: The Hew York Times

Під час відрядження журналісти NYT зафіксували сцени справжнього пекла: вулиці з виснаженими дітьми, зруйновані лікарні, мами, які не можуть нагодувати немовлят через власне виснаження. За словами працівників польових кухонь, навіть коли постачання частково відновлюється, його вистачає лише на одну страву на день для людей, що стоять у довжелезних чергах.

Голод в Судані. Фото: The Hew York Times

На цьому тлі адміністрація Трампа заявляє, що гуманітарна допомога не припинена повністю, і фінансування ще триває — але лише в обмеженому обсязі. При цьому у Державному департаменті США визнають, що політика допомоги нині переглядається, аби відповідати "національним інтересам".

Однак для Судану такі запізнілі дії вже призвели до трагічних наслідків. У країні триває війна, майже 25 мільйонів людей голодують, і для багатьох з них американські кухні були єдиним шансом вижити. Сьогодні, навіть якщо допомога відновиться — вона може прийти надто пізно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Судан та Росія провели низку переговорів щодо укладення угоди про розміщення російської військово-морської бази.